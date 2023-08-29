Был бой, был азарт, была задача: губернатор Кожемяко рассказал о герое танка «Алеша» Александре Левакове

Герой России лейтенант Александр Леваков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото пресс-службы губернатора Приморья

Во вторник, 29 августа, во Владивосток прилетели члены экипажа легендарного танка «Алеша» - приморцы лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов.

В этот же день губернатор края Олег Кожемяко вручил землякам знаки особого отличия «Герой Приморья».

После этого я позвонил главе Приморья и попросил его поделиться своими впечатлениями об этой встрече…

… - Олег Николаевич, вы у нас все-таки необычный губернатор - 12 раз были в зоне СВО. Только тайфун и наводнение помешали вам снова туда поехать. Как вы воспринимаете этих ребят? О чем говорили? Они же тоже знают, кто такой Кожемяко?

- Да, это наши парни, которые живут у нас и служат в нашей 5-й армии, в 127-й дивизии.

А я неоднократно бывал в 5-й армии. Если лично этих ребят не знал, то знаком с их товарищами, знаю командиров.

Эти парни по-хорошему прославляют и наше воинство, и нашу 5-ю армию, танкистов, в целом Приморский край.

Кстати, Александр Леваков сейчас стал трижды Героем. Он Герой России, Герой Донбасса и теперь еще - Герой Приморья.

Герой России лейтенант Александр Леваков. Фото пресс-службы губернатора Приморья

Он - легендарная личность сам по себе. Из казаков, живет в Липовцах. (Посёлок городского типа в Приморье. - А.Г.)

Причем - сам историк по образованию.

Что Александр, что Илья - они такие очень интересные парни, глубоко знающие и понимающие историю, осознающие, за что воюют.

Илья - молодой человек, который только что вступает в стезю своей будущей жизни. Овладел дронами, великолепно владеет русским языком (смеётся). Который понятен всем и вся, на котором он комментировал - а, по сути, сопровождал в эфире эти операции.

Поэтому, сейчас Илья собирается дальше совершенствоваться.

Он хочет сделать так, чтобы эта профессия, которая ему в военное время досталась, получила дальнейшее развитие.

Эти ребята - гордость нашего края.

И мне очень приятно было встретиться с ними, пожать руки, пообщаться с их родственниками…

У Александра все уже состоялось. Жена и доча. Все нормально.

У Ильи, полагаю, все впереди - женитьба, дети…

- Вот Александр - с бородой. Это потому что казак? Им разрешено?

- Конечно, да.

- Мог бы, наверное, казачью форму надеть, но, наверное, не принято.

- Зачем? Он лейтенант Российской армии. Командир экипажа. Нормально, хорошо выглядит.

- А Илья откуда чего поднабрался… Я просто помню свои интервью с Олегом Кожемяко, и вы, не скрывая, говорили, что, да, у меня была бурная молодость. Вы, наверное, в оригинале слушали репортаж Ильи и все поняли, что он сказал? Это же чисто владивостокские там были словечки, которые соленые - их пришлось запикивать? Вы сразу поняли, что это ваш парень?

- Вообще, Александр, в той ситуации, наверное, больше всего воспринимались именно те слова, которые Илья и транслировал. Во всяком случае, они дали результат. Значит, они были к месту. Правильно?

Ефрейтор Илья Гаврилов. Фото пресс-службы губернатора Приморья

- Наверное. Что у них дальше по плану, кроме женитьбы Ильи? У него девушка есть?

- По планам – пока перевести дух, немножко отдохнуть. Им дали отпуск.

Поэтому, сейчас надо позаниматься домашними делами.

Илье – с мамой пообщаться, Александру – с супругой, с дочкой, с друзьями.

Им надо отдохнуть после таких тяжелых, напряженных боев.

- Олег Николаевич, еще - одну секунду. Вы не спрашивали у казака с бородой? Ведь там же как получилось, они же не знали, что там два танка и аж шесть бронемашин идут? Если бы знали, они бы так же себя вели или - как?

- Конечно, точно так же. Они ж поддерживали роту, поддерживали ребят. Сменили экипаж. Когда они все увидели, и танки, и бронемашины – не отступили, не бросили, разгромили эту колонну.

- И что они говорят? Страшно было?

- Такого они не говорят, что было страшно.

- А что?

- Был бой, был азарт, была задача, был противник, которого нужно уничтожить.

И, наверное, - понимание, что, если не ты, то - тебя. Вот и все.

- А ваш Илья как прославился! Ему Владимир Путин сказал, что он почти готовый комментатор.

- Да. Я думаю, что парень будет повышать свой уровень..

Наверное, продолжит образование в каком-то вузе

Может быть, пойдет на филолога, так как блестяще знает русский язык.

- Наверное, и от невест у него отбоя теперь нет?

- Я думаю, что да. В общем, перспективы у парня есть, и - большие.

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