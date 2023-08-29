У Виктории Бони после пластики не шевелятся губы и утянуты веки

Окончательный результат манипуляций пластического хирурка будет виден через полгода-год. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виктория Боня вышла на связь после пластической операции в США. Блогерша опубликовала фотографию из палаты и рассказала, что сейчас с ней происходит.

"Операция шла 14 часов вместо восьми. Восстанавливаюсь..." - написала Виктория Боня в блоге. Ближайшие три недели она проведет в США, так как ей запрещены перелеты.

Сейчас все лицо воспитанницы "Дома-2" воспаленное и опухшее. "Первый день прошел в забытьи, как и второй. Только фрагментами помню. А вот третий уже более-менее. Теперь нужен регулярный уход. Применяли лазер, пью таблеточки, чтобы не было осложнений и воспалений", - поделилась Виктория.

Ей сделали подтяжку бровей. Кроме того, теперь у телеведущей будут утянуты веки так, словно она всегда завязывает волосы в хвост. "Сейчас я уже без бинтов, но в зеркало не смотрюсь! Отеки очень сильные. У меня губы не шевелятся", - цитирует ее Woman.ru.

"Операция шла 14 часов вместо восьми. Восстанавливаюсь..." - написала Виктория Боня. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Окончательный результат будет виден через полгода-год. Заживет все раньше - где-то через месяц.

Стоит отметить, что риски осложнений после операции сохраняются долгое время. Как и в любой операции, все зависит от мастерства и опыта врача. А еще от индивидуальных особенностей организма. Ведь операция - это всегда удар по организму.

Сейчас все лицо воспитанницы "Дома-2" воспаленное и опухшее. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Нельзя исключать риски различных инфекций и индивидуальных реакций. У кого-то все проходит безболезненно, а кто-то сталкивается с воспалениями, гематомами. В особо критичных случаях могут быть проблемы со зрением, повреждение нервных окончаний. Плюс шрамы или рубцы", - предупреждают врачи.