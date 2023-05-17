Виктория Боня оконфузилась перед красной дорожкой Каннского фестиваля

Виктория Боня на красной дорожке кинофестиваля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Каннах состоялось открытие ежегодного кинофестиваля, куда съезжаются десятки мировых звезд. Частой гостьей мероприятия становится и Виктория Боня, много лет проживающая в Монако. Каждый раз девушка готовится к выходу на красную дорожку с особенной тщательностью. Правда, без конфузов не обходится.

Виктория Боня появилась на красной дорожке в Каннах, нарядившись в зеленое платье, обшитое перьями и стразами. Правда, блогерша чуть не опоздала на торжество.

Воспитанница "Дома-2" оконфузилась, проспав начало сборов. "Только я могла проспать открытие Каннского кинофестиваля. Я проснулась в 12 часов, меня уже ждет визажист, а мне ехать до Канн целый час", - рассказала модница.

Виктория Боня появилась в перьях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ей в итоге сделали макияж на скорую руку, после чего она выехала из отеля в сторону набережной Круазет. Виктория с гордостью напомнила, что в Канны ей прислал приглашение крупный ювелирный бренд. "Про меня много говорят, что я покупаю билеты на Каннский фестиваль, но на красную дорожку не продаются билеты", - сообщила она.

Отметим, за месяц до кинофестиваля Боня сделала пластическую операцию. 43-летняя чаровница сообщила, что овал ее лица заметно подтянулся после круговой подтяжки.

Ей также откачали жир из подбородка и шеи. Поговаривают, за красоту Виктория отдала около миллиона рублей.

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