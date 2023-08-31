Российские звезды повально делают одну пластическую операцию: Вот кто стал ее жертвой

Поклонники Седоковой уверены: без пластики такой попой не обзаведешься. Фото: СОЦСЕТИ

С появлением на звездном олимпе пышки Ким Кардашьян многие западные знаменитости подкорректировали у пластических хирургов свои ягодицы. Однако до российского шоу-бизнеса повальная мода на «попу, как у Ким» докатилась лишь недавно. Причем тогда, когда последователи Кардашьян уже начали отказываться от неестественных форм. Кто из наших звезд тоже решил потрясти поклонников своей пятой точкой?

Любовь Успенская

В пандемию на столе у пластического хирурга оказалась и королева шансона. Оперировал певицу Тимур Хайдаров, которого сейчас многие звезды обвиняют в небрежной работе. Недовольна осталась и 69-летняя Успенская.

Накануне 70-летия Любовь Успенская решила радикально омолодиться. Фото: СОЦСЕТИ

Уверяет, что ягодицы у нее получились слишком пышными.

- По-моему, переборчик! - считает Любовь.

- Она показала попу и сказала так, что как будто осталась недовольна работой. Хотя мы вместе обсуждали качество результата. Из-за этого поругались и больше не общаемся, - возмутился в ответ Хайдаров.

Филипп Киркоров

Филиппу хирург сформировал пресс, мускулистые руки и ягодицы. Фото: СОЦСЕТИ

А вот 56-летний артист в восторге от новых ягодиц, которые ему «пришил» Хайдаров. Весной зрители заметили, что пятая точка артиста выросла в объеме. Не секрет, что певец сделал пластику. Врач сформировал на теле Филиппа пресс, мускулистые руки и ягодицы. Кто-то критикует артиста за такие радикальные трансформации, другие же считают, что с новыми формами Киркоров стал похож на русскую версию Кена.

Анна Асти

Певица решила избавиться от лишнего жира и закачать его в бедра. Весь процесс сняла на видео и показала его в соцсетях. Так обычно делают для пиара клиники, если операция выполнена бесплатно, на бартерной основе.

Анна стесняется своего тела. Фото: СОЦСЕТИ

- Я не хожу на пляжи в Москве уже шесть лет, потому что стесняюсь своего тела, - объясняла свое решение Асти. - На спорт у меня нет времени, чтобы настолько себя изменить. Спортом надо жить, а не пахать как лошадь и не спать, набирая лишние килограммы. А еще у меня никаким спортом и диетами никогда не будет красивого перехода от талии к попе типа «песочные часы», потому что у меня в принципе другой тип фигуры - квадратненький, мягко говоря. Ну или более спортивный, как меня утешает мама.

После операции Асти заявила, что довольна результатами.

- Я стала похожа на куклу Барби. У меня сейчас очень сексуальные формы, особенно попа, спортивный животик. Для этой операции я набирала 6 кг веса, мы забрали жир из всех проблемных зон и вкачали часть в ягодицы. Ждите в ближайших городах мою красивую попку. Для кого? Для себя. Потому что я люблю смотреть на себя в зеркало и красиво одеваться, - объяснила 33-летняя артистка.

Алана Мамаева

Алана Мамаева показала в соцсетях видео своей деформированной пятой точки. Фото: СОЦСЕТИ

Далеко не у всех увеличение ягодиц проходит успешно. Около шести лет назад бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поставила в попу импланты. Но в этом году блогер сильно похудела, и протезы сдвинулись с места. Одна половина ягодиц стала выше другой. Модель опубликовала жуткое видео подвижных имплантов, которое распугало добрую половину ее подписчиков. После чего блогер отправилась на переделку пятой точки к пластическому хирургу, который заменил старые импланты на новые.

Рита Дакота

Повзрослевшая выпускница «Фабрики звезд» давно отбивается от критиков, обсуждающих ее округлившиеся ягодицы. Фанаты артистки уверены, что над «тылами» певицы поработал пластический хирург.

- Я сделала липосакцию в 2019-м, потому что не могла похудеть после родов и лютого гормонального сбоя. И не дотерпела, пока организм придет в себя (дурища), - делилась с поклонниками Дакота.

Рита отрицает, что ее новые ягодницы поддерживают импланты. Фото: СОЦСЕТИ

Но артистка отрицает, что ее новые ягодницы поддерживают импланты. Уверяет, что лишь сгладила гормональные ямочки на бедрах собственным жиром.

- У меня нет никакой «вшитой попы», я ничего не увеличивала в размерах, можете потрогать! - заверила подписчиков 33-летняя певица.

Яна Рудковская

- Мы постепенно приходим к моде на естественность и более человеческие формы, - рассуждает в соцсетях продюсер Яна Рудковская. - Хлои Кардашьян (сестра Ким. - Ред.) не так давно рассталась с большой попой, и фанатам так вроде даже больше нравится.

Яна Рудковская корректировала ягодицы с помощью липолифтинга. Фото: СОЦСЕТИ

48-летняя Яна не скрывает, что тоже ложилась под нож пластического хирурга. Продюсер уменьшала бюст, поскольку пышные формы давали большую нагрузку на спину. Плюс ко всему Рудковская оплатила липосакцию в нескольких зонах, а ягодицы сделала более пышными, использовав липофилинг (восполнение объемов с помощью собственных жировых тканей, взятых с других частей тела). Но обошлась без гигантомании, как у Кардашьян.

Анна Седокова

В последнее время 40-летнюю артистку нередко высмеивают за излишние объемы. Особенно потешаются над ягодицами, которые, по мнению пользователей сети, «живут отдельной жизнью». Певица не отрицает, что делала пластику и изменила контуры фигуры.

- Не хочу принимать свой жирок на бочках. Не хочу принимать свои плохие привычки. Я хочу их исправить. И да, я делаю уколы красоты, - туманно оправдывается Седокова. - И хотя об этом не принято говорить, я сейчас поеду к косметологу и вколю в себя что-то. Уж простите меня за мою ненатуральность. Тушь для глаз тоже не Бог создал. И не потому, что я боюсь старости. Просто я не люблю свои морщины и имею право их не любить!.. Мне говорили, что я жирная. Что я неженственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдет и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила.

Но подписчики Седоковой уверены: вряд ли артистка обошлась одной липосакцией. Уж очень заметно у Анны увеличилась попа.

Недавно Анна вызвала новое беспокойство у фанатов. Артистка рассказала в соцсетях, что перед концертом оступилась и упала. А после падения сообщила, что решила сесть на диету и отказаться от алкоголя. Возможно, внешние трансформации и пагубные привычки связаны с какими-то личными переживаниями. Поговаривают, что в браке певицы с молодым баскетболистом Янисом Тиммой давно не все ладно.

ВЗГЛЯД ФИТНЕС-ТРЕНЕРА

Прокачайся за пять минут в день

- Можно сделать ягодицы упругими и без всяких операций и косметологических процедур, - убежден тренер Андрея Малахова и Анны Калашниковой Александр Прогрессов. - Для этого достаточно хотя бы пять минут уделить утром простым упражнениям. В любом спортивном магазине купите резинки для тренировки.

Натягиваем резинку на область коленей. Руки складываем перед собой. Встаем полусидя и потихоньку отводим ногу в сторону на 45 градусов. Стараемся ногу полностью выпрямлять. Два-три подхода по 45 раз с каждой ногой. И то же самое потом назад. Отводим по одной ноге назад и полностью ее вытягиваем.

Есть еще одно эффективное упражнение. Ложимся на живот и поднимаем по одной ноге вверх. Остальное тело в статике. Потом поднимаем так обе ноги: чуть пошире расставляем ноги и поднимаем вверх.

Ну и конечно, хорошо бы включить в утреннюю пятиминутную зарядку приседания и выпады. Ноги ставим на ширине плеч, приседаем и делаем крестный выпад, когда ваша коленка заходит за другую коленку. Присаживаемся, встаем до конца и потом делаем крестный выпад. И так три подхода по 15 - 20 раз. Суть этого упражнения в том, чтобы ягодицы растягивались. Больше растяжения - больше нагрузки на ваши ягодицы.

Плюс необходимо скорректировать питание: сделать упор на белок, курицу, рыбу. А вот продукты с высоким содержанием сахара лучше исключить.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Большое, чтобы выделиться»

- Человек делает свои формы излишне пышными, как, к примеру, Ким Кардашьян, отчасти из-за своей внутренней нереализованности, - считает психолог Сергей Селезнев. - Людям кажется, что им нужно что-то большое и выдающееся на теле, чтобы выделиться. Тут и избыточное увеличение губ, и увеличение груди до максимального размера, и то же самое - с ягодицами. Люди не умеют сказать своей мании «стоп».