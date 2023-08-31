Российские звезды повально делают одну пластическую операцию: Вот кто стал ее жертвой

Поклонники Седоковой уверены: без пластики такой попой не обзаведешься.
Фото: СОЦСЕТИ
С появлением на звездном олимпе пышки Ким Кардашьян многие западные знаменитости подкорректировали у пластических хирургов свои ягодицы. Однако до российского шоу-бизнеса повальная мода на «попу, как у Ким» докатилась лишь недавно. Причем тогда, когда последователи Кардашьян уже начали отказываться от неестественных форм. Кто из наших звезд тоже решил потрясти поклонников своей пятой точкой?
В пандемию на столе у пластического хирурга оказалась и королева шансона. Оперировал певицу Тимур Хайдаров, которого сейчас многие звезды обвиняют в небрежной работе. Недовольна осталась и 69-летняя Успенская.
Накануне 70-летия Любовь Успенская решила радикально омолодиться.
Фото: СОЦСЕТИ
Уверяет, что ягодицы у нее получились слишком пышными.
- По-моему, переборчик! - считает Любовь.
- Она показала попу и сказала так, что как будто осталась недовольна работой. Хотя мы вместе обсуждали качество результата. Из-за этого поругались и больше не общаемся, - возмутился в ответ Хайдаров.
Филиппу хирург сформировал пресс, мускулистые руки и ягодицы.
Фото: СОЦСЕТИ
А вот 56-летний артист в восторге от новых ягодиц, которые ему «пришил» Хайдаров. Весной зрители заметили, что пятая точка артиста выросла в объеме. Не секрет, что певец сделал пластику. Врач сформировал на теле Филиппа пресс, мускулистые руки и ягодицы. Кто-то критикует артиста за такие радикальные трансформации, другие же считают, что с новыми формами Киркоров стал похож на русскую версию Кена.
Певица решила избавиться от лишнего жира и закачать его в бедра. Весь процесс сняла на видео и показала его в соцсетях. Так обычно делают для пиара клиники, если операция выполнена бесплатно, на бартерной основе.
Анна стесняется своего тела.
Фото: СОЦСЕТИ
- Я не хожу на пляжи в Москве уже шесть лет, потому что стесняюсь своего тела, - объясняла свое решение Асти. - На спорт у меня нет времени, чтобы настолько себя изменить. Спортом надо жить, а не пахать как лошадь и не спать, набирая лишние килограммы. А еще у меня никаким спортом и диетами никогда не будет красивого перехода от талии к попе типа «песочные часы», потому что у меня в принципе другой тип фигуры - квадратненький, мягко говоря. Ну или более спортивный, как меня утешает мама.
После операции Асти заявила, что довольна результатами.
- Я стала похожа на куклу Барби. У меня сейчас очень сексуальные формы, особенно попа, спортивный животик. Для этой операции я набирала 6 кг веса, мы забрали жир из всех проблемных зон и вкачали часть в ягодицы. Ждите в ближайших городах мою красивую попку. Для кого? Для себя. Потому что я люблю смотреть на себя в зеркало и красиво одеваться, - объяснила 33-летняя артистка.
Алана Мамаева показала в соцсетях видео своей деформированной пятой точки.
Фото: СОЦСЕТИ
Далеко не у всех увеличение ягодиц проходит успешно. Около шести лет назад бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поставила в попу импланты. Но в этом году блогер сильно похудела, и протезы сдвинулись с места. Одна половина ягодиц стала выше другой. Модель опубликовала жуткое видео подвижных имплантов, которое распугало добрую половину ее подписчиков. После чего блогер отправилась на переделку пятой точки к пластическому хирургу, который заменил старые импланты на новые.
Повзрослевшая выпускница «Фабрики звезд» давно отбивается от критиков, обсуждающих ее округлившиеся ягодицы. Фанаты артистки уверены, что над «тылами» певицы поработал пластический хирург.
- Я сделала липосакцию в 2019-м, потому что не могла похудеть после родов и лютого гормонального сбоя. И не дотерпела, пока организм придет в себя (дурища), - делилась с поклонниками Дакота.
Рита отрицает, что ее новые ягодницы поддерживают импланты.
Фото: СОЦСЕТИ
Но артистка отрицает, что ее новые ягодницы поддерживают импланты. Уверяет, что лишь сгладила гормональные ямочки на бедрах собственным жиром.
- У меня нет никакой «вшитой попы», я ничего не увеличивала в размерах, можете потрогать! - заверила подписчиков 33-летняя певица.
- Мы постепенно приходим к моде на естественность и более человеческие формы, - рассуждает в соцсетях продюсер Яна Рудковская. - Хлои Кардашьян (сестра Ким. - Ред.) не так давно рассталась с большой попой, и фанатам так вроде даже больше нравится.
Яна Рудковская корректировала ягодицы с помощью липолифтинга.
Фото: СОЦСЕТИ
48-летняя Яна не скрывает, что тоже ложилась под нож пластического хирурга. Продюсер уменьшала бюст, поскольку пышные формы давали большую нагрузку на спину. Плюс ко всему Рудковская оплатила липосакцию в нескольких зонах, а ягодицы сделала более пышными, использовав липофилинг (восполнение объемов с помощью собственных жировых тканей, взятых с других частей тела). Но обошлась без гигантомании, как у Кардашьян.
В последнее время 40-летнюю артистку нередко высмеивают за излишние объемы. Особенно потешаются над ягодицами, которые, по мнению пользователей сети, «живут отдельной жизнью». Певица не отрицает, что делала пластику и изменила контуры фигуры.
- Не хочу принимать свой жирок на бочках. Не хочу принимать свои плохие привычки. Я хочу их исправить. И да, я делаю уколы красоты, - туманно оправдывается Седокова. - И хотя об этом не принято говорить, я сейчас поеду к косметологу и вколю в себя что-то. Уж простите меня за мою ненатуральность. Тушь для глаз тоже не Бог создал. И не потому, что я боюсь старости. Просто я не люблю свои морщины и имею право их не любить!.. Мне говорили, что я жирная. Что я неженственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдет и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила.
Но подписчики Седоковой уверены: вряд ли артистка обошлась одной липосакцией. Уж очень заметно у Анны увеличилась попа.
Недавно Анна вызвала новое беспокойство у фанатов. Артистка рассказала в соцсетях, что перед концертом оступилась и упала. А после падения сообщила, что решила сесть на диету и отказаться от алкоголя. Возможно, внешние трансформации и пагубные привычки связаны с какими-то личными переживаниями. Поговаривают, что в браке певицы с молодым баскетболистом Янисом Тиммой давно не все ладно.
ВЗГЛЯД ФИТНЕС-ТРЕНЕРА
- Можно сделать ягодицы упругими и без всяких операций и косметологических процедур, - убежден тренер Андрея Малахова и Анны Калашниковой Александр Прогрессов. - Для этого достаточно хотя бы пять минут уделить утром простым упражнениям. В любом спортивном магазине купите резинки для тренировки.
Натягиваем резинку на область коленей. Руки складываем перед собой. Встаем полусидя и потихоньку отводим ногу в сторону на 45 градусов. Стараемся ногу полностью выпрямлять. Два-три подхода по 45 раз с каждой ногой. И то же самое потом назад. Отводим по одной ноге назад и полностью ее вытягиваем.
Есть еще одно эффективное упражнение. Ложимся на живот и поднимаем по одной ноге вверх. Остальное тело в статике. Потом поднимаем так обе ноги: чуть пошире расставляем ноги и поднимаем вверх.
Ну и конечно, хорошо бы включить в утреннюю пятиминутную зарядку приседания и выпады. Ноги ставим на ширине плеч, приседаем и делаем крестный выпад, когда ваша коленка заходит за другую коленку. Присаживаемся, встаем до конца и потом делаем крестный выпад. И так три подхода по 15 - 20 раз. Суть этого упражнения в том, чтобы ягодицы растягивались. Больше растяжения - больше нагрузки на ваши ягодицы.
Плюс необходимо скорректировать питание: сделать упор на белок, курицу, рыбу. А вот продукты с высоким содержанием сахара лучше исключить.
МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
«Большое, чтобы выделиться»
- Человек делает свои формы излишне пышными, как, к примеру, Ким Кардашьян, отчасти из-за своей внутренней нереализованности, - считает психолог Сергей Селезнев. - Людям кажется, что им нужно что-то большое и выдающееся на теле, чтобы выделиться. Тут и избыточное увеличение губ, и увеличение груди до максимального размера, и то же самое - с ягодицами. Люди не умеют сказать своей мании «стоп».