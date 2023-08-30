«Прошу у всех прощения»: Названа причина ссоры с тренером и побега 16-летней фигуристки Алины Горбачевой

Фигуристка не стала говорить с полицией Фото: Артем КИЛЬКИН

Пропавшая на сутки в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева была найдена накануне в кинотеатре. К счастью, самые тяжелые предположения о ее судьбе оказались ложными. Спортсменка жива и здорова. Она погуляла в парке, переночевала (предварительно) в подъезде, потом поела в кафе и пошла в кино. С ней ничего не случилось. А поэтому у всех повис лишь один вопрос - что это было и почему?

Сама Алина уже поспешила выступить с заявлением, что с ее спортом это никак якобы не связано.

- Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня, - написала Алина в соцсетях. - Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам.

Фигуристка с тренером Фото: СОЦСЕТИ

Такое заявление пошло в разрез с тем, что говорила мать и бабушка Алины, которая рассказала KP.RU о том, что причиной побега Алины была все-таки ссора с тренером. Но вот причина этого конфликта осталась неизвестна. Эту тайну раскрыл KP.RU человек, представившийся олимпийским чемпионом по фигурному катанию Марком Кондратюком.

- Алина - моя подруга, - написал собеседник KP.RU. - Я говорил с ней перед ее пропажей. С ней все было хорошо. Ее тренер сказала, что они очень сильно поссорились и она ушла. Алина очень сильно устала и не могла хорошо прыгать четверные. Софья Федченко (ее тренер) на нее накричала, они поссорились и Алина ушла. У Алины была травма ноги, а Софья ее нагружала. Вчера Алина просто физически не могла прыгать. Я сам не мог полгода назад. У меня травма спины была и я ее хорошо понимаю.

KP.RU связалась с Марком Кондратюком по официальному номеру, но спортсмен отказался что-либо комментировать. Сама тренер пока никак не объясняла историю пропажи Алины. Поэтому подтверждения или опровержения этой версии ссоры пока нет. Сейчас в истории разбирается полиция и следствие. Однако даже им девочка не сказала, что с ней случилось.

Девушку нашли по камерам наблюдения Фото: СОЦСЕТИ

- Мама пока не смогла с ней поговорить, потому наша девочка отсыпается, - рассказала KP.RU бабушка Алины. - Внучку допрашивала полиция, но она им ничего не сказала. Даже психологи не смогли ее разговорить, что тут можно сделать. Что касается травмы ноги, то она действительно у нее была, но была летом. И внучка уже полностью восстановилась, она может тренироваться и выступать.

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