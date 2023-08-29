«Пережитые сутки не стоят Олимпийских медалей»: Семья найденной фигуристки Алины Горбачевой настаивает, чтобы она бросила спорт после пропажи

Алину Горбачеву нашли в столичном кинотеатре. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве завершились поиски 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Спортсменка исчезла накануне вечером после ссоры со своим тренером. Девушка взяла с собой крупную сумму денег и паспорт, после чего перестала выходить на связь. Для ее поисков развернули масштабную операцию, подключили полицию, прокуратуру, следователей и даже водолазов. Страху добавляло то, что неподалеку у водоема нашли носки, которые могли принадлежать спортсменке. Да и сам парк, где последний раз ее видели, не был особо безопасным.

За время поисков бабушка Горбачевой рассказала KP.RU, что последние три года тренер была против того, чтобы Алина общалась с бабушкой и матерью. Якобы это мешало спорту. Сама же Алина с 9 лет жила с наставницей в Москве.

Вскоре полиция выяснила, что девушка жива и была в кафе, после чего ее путь отследили. И сейчас Горбачеву нашли в кинотеатре в Москве. К счастью, за время пропажи с ней ничего не случилось. Но вот родственники пересмотрели свое отношение к ее воспитанию.

Алина Горбачева на льду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Девочку нашли в кинотре "Вегас-Мякинино", - сообщил собственный источник KP.RU в правоохранительных органах. - Как? Ну камеры же везде. "Засветилась".

Что дальше? Сейчас Алину везут на допрос в столичный СК, где ей предстоит объяснить, почему она пила кофе в кафе в то время, как несколько десятков людей искали ее в окрестностях. Возможно, девочке назначат специализированные экспертизы - но этот вопрос остается на усмотрение следствия.

- Мать сейчас едет в отдел полиции, куда везут внучку, - призналась KP.RU бабушка девочки. - Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких Олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует.

Сейчас на разговор с дочерью едет и ее отец из Краснодара.

- С дочкой, вроде бы, все хорошо. Я утром приеду и с ней обо всем поговорю, - заявил отец девочки KP.RU.

Сейчас волонтеры свернули поиски Алины. В полиции ее должны подробно допросить о случившемся.

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