Захарова: Действия киевского режима не останутся безнаказанными Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Очередные атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на 30 августа подтверждают террористическую сущность киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

— Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима, а действия украинского режима не останутся безнаказанными, — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что пролететь такое большое расстояние украинские дроны не смогли бы без информации от западных спутников. Помимо этого Киев при непосредственной поддержке Запада продолжает обстреливать гражданские объекты кассетными боеприпасами.

Все преступления украинского режима фиксируются российскими правоохранительными органами.

Напомним, что 30 августа стало известно об атаке украинских беспилотников на аэропорт Пскова. Масштаб разрушений уточняется, а по предварительной информации жертв нет.

Украинские беспилотники 18 августа 2023 года попытались атаковать гражданские объекты в Москве и Подмосковье, но российская система ПВО пресекла террористическую атаку. В результате инцидента жертв и возгораний нет.