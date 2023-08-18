Минобороны: украинский БПЛА пытался атаковать объекты в Москве и области

Минобороны: предотвращена террористическая атака беспилотника ВСУ на Москву. Фото: REUTERS

ВСУ предприняли попытку террористической атаки на объекты в Москве и области при помощи беспилотника в ночь на пятницу 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

Сообщается, что беспилотник сделал попытку пролета на Москву около четырех часов утра по московскому времени. Эта попытка была пресечена российскими войсками ПВО.

«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», - сообщили в российском оборонном ведомстве, уточнив, что в результате падения беспилотника жертв и возгораний нет.

Напомним, беспилотный летательный аппарат был уничтожен российскими ПВО в ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли, добавил мэр.

Также сообщалось, что в районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство после предотвращения атаки украинского БПЛА на Москву.