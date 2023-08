Запад начинает готовить свою аудиторию к поражению Украины: Зеленского показывают беспомощным и злобным, а ВСУ - обескровленными

C каждым днем на Западе начинают все более трезво смотреть на Украину, ее власти, ВСУ, общество и прочие составляющие этой страны Фото: REUTERS

СТАРЫЕ МЕЧТЫ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Запад начинает привыкать к новой реальности. В этой реальности украинские войска не одерживают блистательные победы, а русские не бегут, покидая с позором занятые рубежи от одних только слухов о прибытии на линию фронта немецких танков и американских БМП, получении ВСУ английских и французских крылатых ракет и американских комплексов ПВО. В этой реальности не русские, а украинцы, кидаемые в "мясные штурмы", несут чудовищные потери, истощая не только наступательный, но свой людской потенциал. В этой реальности все хитро вычерченные стрелочки на планах западных военных стратегов обламываются на середине, а сами они все больше становятся похожи на закомплексованных неудачников и вралей в погонах, верить которым себе дороже.

И вся эта реальность правды начинает просачиваться сквозь гигантскую стену лжи, возведенную западными СМИ. Победные прогнозы и заключения военных и политических экспертов Запада о неминуемости поражения России и победы Киева потихоньку сменяются вопросами "как же так?", "почему?" и "что же теперь будет дальше?"

New York Times, Newsweek, The Wall Street Journal, Le Point, Fox News, CNN, The Guardian, Bild, "Дойче велле" (Deutsche Welle - СМИ, признанное Минюстом иностранным агентом) и десятки других ведущих западных СМИ, которые формируют мейнстрим в западном обществе, вдруг начали смотреть на происходящее не через очки с фильтрами украинства, а прямым и невооруженным взглядом. И увиденное явно не пришлось им по вкусу. Поскольку оно почти абсолютно противоречило нарисованной ими же ранее картине.

А ведь еще недавно от воинственных заявлений Запада яблоку было некуда упасть. Глава европейской дипломатии, чья профессиональная задача устанавливать мир между народами и странами, Жозеп Боррель заявлял с непередаваемым апломбом, что судьба конфликта должна решиться на поле боя, подразумевая безусловную победу Украины и капитуляцию России. А теперь представитель офиса генсека военно-политического блока НАТО вдруг начал утверждать, что в обмен на мир и вхождение в блок Киев должен поступиться территориями, отдав их Москве. Его, конечно, сразу заклевали, и он дезавуировал свое заявление, но ни у кого не осталось и тени сомнения, что это был пробный шар, вброшенный для выявления мнения всех сторон по этому вопросу.

И речь идет не только о каких-то временных неудачах ВСУ (у которых, по большому счету, кроме неуспехов и поражения в последние месяцы ничего другого просто нет), а и о более глубоком явлении – о разочаровании в нынешней Украине.

ПАНАЦЕИ НЕТ И НЕ БУДЕТ

На страницах западных СМИ все чаще появляются репортажи об искалеченных солдатах ВСУ (офицеров там почти нет, поскольку они стараются держаться подальше от окопов и укрепов), о страхах украинцев перед мобилизацией и попытках уклонения от нее, о брошенных государством инвалидах, которым, кроме волонтеров, никто не помогает. Впрочем, волонтеры тоже не безгрешны, даже на взгляд западных журналистов. Многие из них - особенно те, кто при власти - погрязли в мошенничестве и перепродаже гуманитарной помощи, присвоении собранных средств на закупку снаряжения и оборудования для ВСУ. Прозрение наступило и в отношении президента Украины Зеленского. Он все чаще появляется в злых и язвительных карикатурах и комментариях, фотожабах, становится объектом журналистских расследований.

И все больше у западных СМИ и экспертов понимания того, что чем ни помогай, какие новые и современные вооружения ни поставляй режиму "кровавого нацистского комика-упыря", ему это поможет не больше, чем мертвому припарки.

Сколько было надежд у Запада и Киева на немецкие танки "Леопард", БМП "Мардер" и прочие претенденты на высокое звание "чудо-оружия", которое не смогло спасти Гитлера, но должно спасти Зеленского. И все они пошли прахом.

Сейчас объявился новый претендент - американский истребитель четвертого поколения F-16. Гигантское количество воодушевляющих прогнозов будущего применения этого, как минимум, 40-летнего истребителя, который мало на что способен в воздушных боях, а рассматривается в первую очередь в качестве платформы для запуска крылатых ракет, в западной прессе уже сошло на нет, в отличие от украинских СМИ и блогов. А на Западе больше стали задаваться вопросами о том, где будут базироваться эти самолеты (помните, что президент России Владимир Путин сказал, что если они будут базироваться на аэродромах в странах НАТО, нам придется решить эту проблему?), кто станет обслуживать эти капризные "литаки" на земле и непосредственно летать на них (за полгода обучения пилоты смогут обрести лишь необходимые навыки первого уровня, немногим более расширенные, чем "взлет-посадка"). Есть и многие другие вопросы, на которые нет ответа. Плюс к тому, трезво мыслящие специалисты прекрасно понимают, что для российских ВКС и ПВО дальнего действия нет разницы, кого сбивать – МиГ-29 или F-16.

Об этом на том же Западе уже совершенно в открытую рассказывают отставные разведчики, ушедшие в отставку пилоты ВВС стран НАТО, экономисты, посчитавшие экономическую составляющую эксплуатации F-16 и другие экспертов.

Так что с каждым днем на Западе начинают все более трезво смотреть на Украину, ее власти, ВСУ, общество и прочие составляющие этой страны в ее нынешнем обличье. Не сказать, что они хоть когда-нибудь очаруются Россией, но Украиной с каждым днем они разочаровываются все больше и больше. И все бесповоротнее

Как говорится, не в коня корм. Совсем не в коня. Потому что это уже не конь, а полудохлая лошадь.