Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды30 августа 2023 15:40

Светлана Хоркина расплакалась из-за трагедии: "Тяжелейшая потеря"

Светлана Хоркина расплакалась из-за тяжелейшей потери
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Светлана Хоркина

Светлана Хоркина

Светлана Хоркина сейчас редко появляется на публике. Олимпийская чемпионка воспитывает двоих сыновей и времени на светские тусовки у нее нет. Конечно, поклонникам интересно, как сейчас живет прославленная гимнастка. Недавно Лере Кудрявцевой удалось уговорить королеву брусьев прийти к ней в гости и поговорить о личном.

Светлана Хоркина много лет посвятила профессиональному спорту. За высшие достижения ее зовут "королевой брусьев". У нее больше 40 килограммов медалей. "«Королева брусьев» - ну приятно же", - улыбаясь, сообщила гимнастка.

Она прекрасно выглядит. После завершения спортивной карьеры сосредоточилась на своей семье. Младшего сына Ивана родила в 40 лет. Старший наследник Святослав хорошо принял брата. Светлана не скрывает, что переживает за своих мальчиков и тревожится об их будущем.

Олимпийская чемпионка только со стороны кажется сильной. На самом деле она очень ранимая. "Вот недавно плакала", - вздыхает она.

Лера Кудрявцева поинтересовалась, в чем причина слез гостьи. "Душевная, личная. Тяжелейшая потеря", - сообщила Светлана о пережитой трагедии в анонсе шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ