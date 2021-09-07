Светлана Хоркина рассказала о тайном сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двоих сыновей от разных мужчин Фото: Евгения ГУСЕВА

Светлана Хоркина разоткровенничалась о старшем сыне Святославе, которого родила от мужа Веры Глаголевой. Подростку сейчас 16 лет. Он появился на свет в 2005 году в Америке.

Светлана Хоркина воспитывает двоих сыновей от разных мужчин. О старшем Святославе она долго ничего не говорила. Да и имя отца мальчика долго скрывала. Как оказалось, на то были серьезные причины. Первенец гимнастки является внебрачным сыном супруга Веры Глаголевой. У Светланы был тайный роман с миллиардером Кириллом Шубским.

Второго мальчика она родила в 2019 году в браке с генералом запаса Олегом Кочновым. "Младший Иван занимает все мое место в голове. А старшему - 16. Он уже на выданье, ведь в 10-й класс перешел. Думаем, куда будет поступать. Раньше сын говорил, что гуманитарий, а сейчас его интересует физика", - поделилась блондинка в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Разоткровенничалась Светлана и о супруге. По словам Хоркиной, он ее во всем поддерживает. "Меня надо понимать и прощать. Любимый помогает мне, как может. Если не может, то я ему помогаю. Мне ничего космического не надо, я очень простой человек, родилась в обычной семье", - подчеркнула гимнастка.

Отметим, в юности она целых восемь была любовницей мужа Глаголевой. Двукратная олимпийская чемпионка познакомилась с Шубским весной 1997 года на ужине в швейцарской Лозанне, куда они оба прилетели в составе делегации национального Олимпийского комитета. Спустя некоторое время после знакомства между спортсменкой и бизнесменом завязался бурный роман. Пара не афишировала свои тайные отношения. После рождения ребенка Шубский и Хоркина расстались.

Вот уже 10 лет Хоркина счастлива замужем. Она успешно совмещает семью и работу. Светлана часто ездит по стране с мастер-классами. По мнению гимнастки, очень важно поддерживать спортивные школы в регионах, чтобы стимулировать ребят тренироваться и достигать результатов.