Лапша на уши: «Доширак» опроверг слухи об угрозе дефицита продукции

Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

По интернету поползли зловещие слухи о том, что в России, якобы, ожидается дефицит легендарного «Доширака» (популярной лапши быстрого приготовления). Одна из главных причин - массовый отъезд работающих на предприятии трудовых мигрантов.

В рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации, «Комсомолка» дозвонились на одну из производственных площадок компании — ООО «Доширак Коя» в Раменском районе Подмосковья.

- Нет, сокращения выпуска продукции у нас не наблюдается, - сказали KP.RU в отделе кадров предприятия.

На предприятии сообщили, что работают в обычном режиме, о дефиците не слышали, так что никаких перебоев с «Дошираком» в стране не будет. Все спокойно и с трудовыми мигрантами.

- Мигранты из Средней Азии у нас работают, их примерно 25%, - продолжила наша собеседница, - но увольнений нет. Наоборот, трудоустраиваются, своих знакомых и родственников приводят…

В торговых организациях подтвердили, что лапша «Доширак» поступает в оговоренный срок и в оговоренных объемах. И не только «Доширак». Все в порядке, без перебоев и у другого лидера рынка — компании «Роллтон», где почти 100% сотрудников — россияне. Так что телеграм-каналы, пугающие дефицитом, вешают нам лапшу на уши.