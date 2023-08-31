Почему Киев боится правды: когда она вскроется, Зеленский с командой уже не добежит до границы

Зеленский, а сколько тысяч вообще не могут похоронить своих людей? Фото: REUTERS

Положение украинских властей вовсе не такое прочное, каким оно видится Западу, и каким его пытаются представить Киев тому же Западу и своему населению. И больше всего сейчас в Киеве боятся не российского наступления, не снижения финансового и оружейного потоков от союзников, а правды. Того, что эту правду, в частности, о потерях личного состава ВСУ осознает население Незалежной. Получить ее, кстати, оно может уже сейчас, источников информации хватает, но, сами понимаете, лозунг «Слава Украине» способен вытеснить все остальное из серого вещества головного мозга и сгладить извилины, куда там тому утюгу.

Именно по этой причине тем же западным журналистам, в материалах которых начала, пусть дозированно, но просачиваться правда, практически сразу отказали в праве доступа на передовую. Потому что «Ура!» и «Слава Украине» там стали постепенно уступать место крови, раненным, трупам, атмосфере безысходности в глазах ВСУшников и прочим атрибутам совсем не победного марша ВСУ.

А тут, представляете, в США вдруг озвучили цифру в 70 тысяч убитых ВСУшников. Это же для Киева, как серпом по…не буду говорить, по чему именно. Еще в апреле в Вашингтоне говорили, что, дескать, ВСУ потеряли всего 17,5 тысячи убитыми. Врали, конечно. И, сейчас, безусловно занижают даже не в разы, а на порядок. Но все равно – от озвученной цифры потерь в команде Зеленского участились обмороки и потери сознательности (свидомости).

И тут моментально встрепенулся секретарь СНБО экс-ветеринар и бывший луганский бандюган Алексей Данилов. Который не оставил от выступления американцев и камня на камне (как, наверное, он сам посчитал.

- Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране. Мне непонятно, почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях, - заявил Данилов.

Заявление ничем не хуже его предыдущих слов, что он каждое утро видит в Киеве очереди добровольцев у военкоматов, желающих пополнить ряды ВСУ. При этом, Данилова опровергают как многочисленные видеоматериалы в Сети о проведении настоящих облав в украинских городах, так и официальные и неофициальные эксперты.

- Сегодня мы имеем уже 30-е августа, осталось пять дней – будет уже три месяца так называемого контрнаступления, погибло за эти три месяца где-то, минимум, 25-30 тысяч украинцев. Все, их нет, молодых ребят, значительная часть из которых даже не создала свои семьи и не продлило род. Вот – результат действий Зеленского, - негодует бывший советник президента Кучмы Олег Соскин, сбежавший из Киева и с каждым днем становящийся все более адекватным. - 10 тысяч в Украине, у которых погибли их близкие, дети, сыновья, отцы не имеют останков своих близких. Зеленский, а сколько тысяч вообще не могут похоронить своих людей?

Десять тысяч пропавших без вести – это меньше настоящего минимума в разы. И это без учета пленных. Которых, если брать украинцев русском плену, там гораздо меньше, чем русских в украинском. О чем, кстати, заявил не кто-нибудь, а украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

- Цифра есть, публично мы ее не называем. Что с обменным фондом – этот вопрос я постоянно слышу от родственников. Мы публично сказали – да, у нас есть проблемы с обменным фондом. Это означает, что у нас недостаточно российских военнопленных, которых мы хотим менять на украинских военнопленных, - рассказал Лубинец. - Они есть, но количество недостаточно, и в этом тоже проблема.

А настоящая правда для Киева даже еще страшнее озвученных цифр. Не 70 тысяч погибших ВСУшников, чему возмутился Данилов, а все 400 тысяч, как недавно проговорился крупнейший мобильный оператор Украины. И пропавших без вести в разы больше, чем говорит Соскин. И их пленных у нас в разу больше, чем наших у них.

И больше всего в команде Зеленского боятся, что украинское население не просто узнает все эти цифры, но и сложит их и осознает произошедшее.

Тогда у Зеленского и его команды станется один шанс, которым они постараются воспользоваться, гениально сформулированный еще американским классиком-новеллистом О'Генри – успеть добежать до канадской границы.

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