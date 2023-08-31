Осень и зима в России будут аномально тёплыми: на погоде скажется загадочное явление в океане

Осень и зима в России будут аномально тёплыми. Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень и зима в России будут аномально тёплыми, удивил прогнозом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Мощная волна тепла придёт с другого края света - с экватора, из Тихого океана у берегов Перу.

МОЩНЫЙ ПОТОК ТЕПЛА

Погоду наступающей осенью и зимой будет определять загадочное, пока ещё мало изученное явление Эль-Ниньо.

- Эль-Ниньо началось в мае, оно будет продолжаться, вся будущая зима пройдёт под его влиянием. К нам пойдёт мощный поток тепла от океана, - рассказал Роман Вильфанд. - Эль-Ниньо - что это за феномен? На востоке Тихого океана периодически повышается температура воды. Обычно там преобладает холодное Перуанское течение. Но иногда, раз в три - четыре года, хотя на самом деле чёткой периодичности нет, температура начинает повышаться. Распространяется на все экваториальную акваторию Тихого океана, а затем и на весь Мировой океан. И это приводит к тому, что тепло передаётся в атмосферу. В сочетании с антропогенным глобальным потеплением и парниковым эффектом дополнительное тепло от Эль-Ниньо приведёт к тому, что осенью и зимой температура воздуха тоже будет расти.

ЛИВНИ В ПРИМОРЬЕ - ТОЖЕ ЭЛЬ-НИНЬО!

Казалось бы, где Перу, а где Россия! Но вот такая мощь у Эль-Ниньо, дотягивается оно и до нашей страны.

- Исследованиями влияния Эль-Ниньо на погоду в нашей стране занимается Институт физики атмосферы. Влияние есть! Наиболее значимая связь у Эль-Ниньо с погодой в Приморском крае и на Сахалине, - продолжает Роман Менделевич.

Небывалые ливни и наводнения в Приморском крае в августе 2023 года метеоролог тоже связывает с Эль-Ниньо! Странная штука в Тихом океана возникла в мае, а уже в июне российский Дальний Восток начало заливать.

- В Приморье никогда ничего подобного за весь период наблюдений не было. Осадков очень много в течение всего лета - и в Приморском крае, и на юге Хабаровского края, и в Амурской области, и в Еврейской автономной области, и на Сахалине. Это связано с тем, что очень часто формировались циклоны. Разного происхождения - отечественного, китайского, монгольского. Они входили в резонанс с тайфунами, движущимися из Тихого океана. И это приводило к огромному количеству осадков. Почва переувлажнена, она уже не воспринимает влагу, отсюда - повышение уровня рек и подтопления. В августе ситуация существенно ухудшилась, так как один за другим выходили циклоны. А 30 и 31 августа прошли самые мощные ливни, - обрисовал катастрофическую картину научный руководитель Гидрометцентра.

Владивосток. Пешеход на подтопленой улице во время дождя. Фото: Антон Иванов/ТАСС

За сутки 30 августа на Владивосток обрушились 109 мм осадков, 31 августа - ещё больше, 158 мм. В итоге за месяц городу достался 701 мм дождей. В 4 раза больше месячной нормы! Или по 70 вёдер воды на каждый квадратный метр.

- Это уникальное событие, - признает Вильфанд.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Но - вернёмся к аномально тёплой зиме, которую сулят нам синоптики. Тихоокеанскому Эль-Ниньо помогут и другие океаны - там тоже творятся удивительные вещи.

- Исключительная ситуация в океанах сейчас наблюдается. Никогда ещё средняя температура Атлантики в северном полушарии не была такой высокой. Аномалия превышает +2 градуса, в умеренных широтах даже до +3. Для воды, чрезвычайно инерционной субстанции, это невероятная аномалия, тем более на такой огромной акватории. В Северном Ледовитом океане у побережья Россия аномалия температуры Баренцева и Карского морей этим летом составляла +5…+6 градусов. Фантастическая ситуация, - продолжает сыпать фактами Роман Вильфанд. - А замечательный учёный, академик Монин, посчитал, что если температура поверхности Мирового океана в стометровом слое повысится на 0,1 градуса, то температура воздуха вырастет на 6 градусов.

Да, нынешние аномалии - они на самой поверхности, стометровой глубины пока не достигли. Но все к тому идёт. Небывало тёплые океаны со всех сторон окружили сушу. И просто не оставляют шансов на холода.

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