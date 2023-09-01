"Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие": Волонтер рассказала, в чем нуждаются приюты для животных

Фото: Анна Перевощикова

В России насчитывается более 4 миллионов бездомных животных. Из них около 150 тысяч находятся в приютах - там они получают крышу над головой, регулярное питание, поездки к ветеринару и даже игрушки. А главное - шанс найти своего человека и стать домашними.

Содержание таких приютов - дело сложное во всех смыслах, в том числе и финансово. Гостем программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" стала координатор благотворительных программ Фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова. Она рассказала, в чем нуждаются благотворительные организации и как им помочь.

Как отметила Наталья Цветкова, в приютах, которым помогает "Рэй", сегодня проживает около 16 тысяч собак и кошек. Это животные, которые обитают в муниципальных приютах города, а также в частных приютах, которые содержатся только на деньги благотворителей. Однако помочь приютам можно не только материально.

"Вариантов помощи очень много. Самые популярные способы помочь – поехать в приют, погулять, помочь с уборкой, привезти подарки и, конечно, взять животное к себе или на передержку. То есть навсегда взять к себе, стать хозяином, или помочь передержкой, дать временный дом, пока мы ищем настоящий. Но это далеко не единственная помощь", - говорит Наталья Цветкова.

Она отмечает - чтобы сделать доброе дело даже не обязательно выходить из дома. Внести свой вклад в то, чтобы животные нашли новый дом, можно даже сидя дома.

"Помощь в интернете. Это как раз подходит для тех, у кого мало времени, и кто не может, например, ездить, в приют, у кого аллергия на шерсть. Но даже если человек сможет 15 минут в день или в неделю выделить на то, чтобы, например, раскидать объявления по бесплатным сайтам или помочь составить текст, помочь настроить рекламу, помочь еще каким-то таким делом виртуально - это уже очень много. Даже просто репост – это возможность одним кликом изменить чью-то жизнь", - подчеркнула Наталья Цветкова.

Всегда актуальна для приютов и финансовая помощь. Она помогает реализовывать множество проектов фонда, которые помогают животным: стерилизация, "Рэй-мобиль" - зоотакси для животных из приютов, чтобы возить их в ветклиники, - а также программа "Рэй-класс", где преподаватели занимаются с детьми в школах

"Также мы сейчас ведем стройку «Рэй-дома», где хотим держать животных, чтобы они там жили и искали хозяев. И, конечно, финансовая помощь помогает нам все эти регулярные программы содержать. Многие думают: я не могу много денег перечислить, поэтому не буду, 50 рублей вроде как стыдно. На самом деле нет, это совершенно не стыдно, это большая помощь, особенно если человек подписался на регулярные пожертвования, и каждый месяц, например, переводит несущественную для себя сумму, которую он легко может отдать, но для нас это большая поддержка", - рассказала Наталья Цветкова.

Благотворитель подчеркнула - любая помощь важна и ценна, когда дело касается бездомных животных.

"Не устаю повторять, что лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. И помочь действительно может каждый, даже просто репостнув, разместив у себя в социальных сетях информацию о фонде, о тех животных, которых бросили хозяева, и им нужен новый дом. У меня буквально на минувшей неделе была такая ситуация, я в рабочий чат кинул сообщение о щенках, и одного из них взяли. Казалось бы, одна секунда буквально от меня и один маленький репост. И новая жизнь для теперь уже домашнего животного", - резюмировала Наталья Цветкова.