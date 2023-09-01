В школу на лодке и 31 первый класс: как встречают 1 Сентября в разных регионах России

1 сентября прозвучали первые звонки и прошли торжественные линейки в школах России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для школьников России началась учебная пора. 1 сентября прозвучали первые звонки и прошли торжественные линейки. Смотрим, как в разных регионах страны встретили День знаний.

В школу на лодке и по пробкам

Первыми учебный год открыли ученики Приморья. Но из-за наводнения начало уроков рекомендовали перенести на несколько дней. Например, первоклассники сядут за парты только 11 сентября. Сегодня, чтобы попасть на торжественную линейку, ученикам Уссурийска пришлось добираться до школы на резиновой лодке.

В Санкт-Петербурге начались традиционные первосентябрьские пробки. Из-за множества школьников и студентов на станции Девяткино даже пришлось ограничить вход в метро, правда, закрыли не все двери, просто хотели избежать давки.

День знаний в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Челябинске День знаний проходит под ливнем. С утра к школам потянулись вереницы детей с разноцветными зонтиками. Продуманные родители прикупили ученикам вместо праздничных туфелек яркие резиновые сапоги, а сами надели дождевики, чтобы удобно было и цветы держать, и фотографировать. Часть линеек экстренно перенесли в здания.

День знаний под дождем в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа для одного и для 31 класса!

В Краснодарском крае погода 1 сентября выдалась отличная. Но больше всего началу учебного года обрадовались сочинские учителя – 13 педагогам вручили ключи от новеньких квартир. А в хуторе Северокавказский грандиозный праздник устроили для единственного первоклассника - 7-летнего Александра Кулешова. Впрочем, для учителей ситуация знакомая: такое бывало уже не раз, здесь даже разработали особую методику обучения для таких мини-классов, вместе со старшими ребятами.

В Самаре же в одной из школ набрали 31 класс! Представляете, 900 первоклашек на линейке – с цветами и мягкими игрушками! Главное, что учителей на всех хватило. Школа расположена в одном из новых районов города, который сейчас активно застраивается. Так что это, видимо, не предел?

1 сентября в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже открылась самая большая школа в России: она рассчитана на 2860 мест, а создана в рамках сотрудничества между Россией и Белоруссией. Школа уникальна: в кровле крыши здесь оборудуют обсерваторию, а площадь кабинетов будет варьироваться за счет специальных перегородок.

В Алтайском крае 1 сентября открыли новую школу в поселке Спутник, поэтому впервые за новенькие парты в буквальном смысле сели не только первоклассники, но и выпускники.

1 сентября в школе Барнаула. Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Конечно, никакие дожди и пробки детям праздник не испортили. Ученики пришли в школу с множеством ярких букетов – традиционные длинные гладиолусу тоже были. Школьники обнимались, радовались встрече и визжали от счастья. В большинстве учебных заведений решили непосредственно учебу начать с понедельника. А торжественный день знаний многие ребята либо проводят с одноклассниками, либо идут с родителями в кафе или на городские мероприятия. Кстати, во многих городах столики в ресторанах в этот день запланированы до последнего!

День знаний в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

КСТАТИ

Что изменится в школах с 1 сентября?

- в программу вернется начальная военная подготовка и курс "Первая помощь" для учеников 10-11 классов,

- заработает "золотой стандарт образования", что значит: по всей стране детям будут давать одинаковые знания,

- изменятся правила проведения ОГЭ и ЕГЭ и их программа. Больше возможностей для сдачи появится у выпускников прошлых лет, которые служили в армии и по контракту. Поменять перечень предметов для сдачи можно будет за две недели до экзамена, это касается действующих выпускников.

- начнут преподавать семьеведение и введут профориентацию. На специальном занятии школьникам будут рассказывать, какие професси сегодня нужны и какие навыки для них необходимы.

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