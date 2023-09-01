Новые законы в России с 1 сентября 2023: бесплатная еда для школьников, ужесточения для таксистов и изменения в аптеках

С этого 1 сентября всем учащимся 1-4 классов в государственных и муниципальных школах в обязательном порядке полагается бесплатная горячая еда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября 2023 года в силу вступает ряд новых законов. Рассказываем о том, как изменится наша жизнь.

ГОРЯЧАЯ ЕДА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

С этого 1 сентября всем учащимся 1-4 классов в государственных и муниципальных школах в обязательном порядке полагается бесплатная горячая еда. Это может быть как обед, так и завтрак — в зависимости от того, в какую смену учатся дети и в какое время дня их кормят. Главное, чтобы в меню было горячее блюдо. И бесплатно.

В тех школах, которые были готовы, внедрение этого новшества началось еще в 2020 году. Но во многих учебных заведениях пришлось ремонтировать и модернизировать пищеблоки. Теперь подготовка везде уже должна быть закончена, и все 7,7 млн учеников начальных классов по стране должны быть обеспечены в течение учебного дня горячим блюдом, соответствующим правилам здорового питания.

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ШТРАФЫ ЗА «НЕ ТЕ» ШИНЫ

Водителей тоже ждут новшества — в виде новых поводов для штрафов. С 1 сентября вступает в силу постановление правительства, которым утверждены дополнения в список неисправностей и условий, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль.

Ездить, в частности, теперь нельзя на шипованных шинах летом (июнь, июль, август) и на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль). Обратите внимание: летом под запрет попадают именно «шипы», а не любые зимние шины. То есть на «липучке» можно ездить круглый год, не опасаясь штрафов.

Штраф за нарушения — 500 рублей. Важная деталь: штрафовать могут неограниченное количество раз. Хоть на каждом посту ГИБДД — пока вы не приведете колеса в нужный вид.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТАКСИСТОВ

С 1 сентября вступает в силу новый закон о легковом такси и ряд других изменений, связанных с работой таксистов.

К ней запрещено допускать водителей, если они:

- злостные неплательщики штрафов за нарушение правил дорожного движения (накопилось более трех таких неоплаченных штрафов),

- уже дважды в течение года были лишены прав,

- судимы за убийство, разбой, грабеж, похищение и т. п. и эта судимость не снята (такое правило уже действует с 1 марта 2023 года, но в новом законе о такси его прописали еще раз).

С 1 сентября вступает в силу новый закон о легковом такси и ряд других изменений, связанных с работой таксистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все таксисты, включая самозанятых, будут обязаны оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков. Такой полис стоит в несколько раз дороже, чем «автогражданка» для обычных автомобилистов (при этом ИП и самозанятые оформляют его за свой счет).

Службам заказа такси запрещено перегружать таксистов работой — никаких новых заказов, если это приведет к превышению норм рабочего времени за рулем. Отдельно утверждены нормы рабочего времени и времени отдыха для самозанятых таксистов: за баранкой с пассажирами — не более 40 часов в неделю и 10 часов в сутки. Для контроля за их соблюдением нужно вести специальный журнал или установить на автомобиль тахограф (ИП и самозанятые делают это за свой счет).

Все это, конечно - для блага пассажиров. Но эксперты опасаются, что в итоге ряды таксистов заметно поредеют за счет тех самых ИП и самозанятых, для которых соблюдение всех новых требований (мы тут далеко не все их перечислили) грозит серьезными дополнительными затратами. А услуги оставшихся подорожают.

ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ И ИЗМЕНЕНИЯ В АПТЕКАХ

Россиян уже успели запугать «платными медуслугами» с 1 сентября. Как разъясняют в Минздраве, речь не идет о том, что какие-то ранее бесплатные услуги с осени становятся платными. Просто решили составить исчерпывающий перечень случаев, когда платные услуги могут иметь место. Это, например, обследование и госпитализация без назначения врача, по собственному желанию (оно так и сейчас), анонимная медицинская помощь и т. п.

Уточняется порядок заключения договора на платные медуслуги. Больного при этом должны предупреждать, на каких условиях он аналогичные услуги может получить бесплатно.

Изменения с 1 сентября будут и в аптеках. Они получили право не только продавать, но и изготавливать определенные виды лекарств. Например, если конкретному человеку по предписанию врача нужна индивидуальная дозировка.

Кроме того, как уже писала «КП», ужесточается контроль за отпуском рецептурных препаратов. Эта новость тоже успела наделать переполоха: как, людям с гипертонией теперь постоянно бегать к врачам за рецептом? На деле новшества касаются трех групп рецептурных лекарств, которые и сейчас без всяких бумажек с печатями в аптеке не получишь. Это льготные лекарства, а также те, что содержат сильнодействующие, психотропные, наркотические вещества. Плюс особый учет полагается для рецептурных таблеток, которые продаются дистанционно — такой эксперимент идет в Москве, Подмосковье, Белгородской области.

В ПОЕЗД — С ПРОСРОЧЕННЫМ ПАСПОРТОМ

С сентября вводятся и новые правила перевозки нас, пассажиров, железнодорожным транспортом. Из главных новшеств — билет теперь можно приобрести по просроченному паспорту — в течение еще 90 дней после того, как истек срок их действия. То есть если вам стукнуло 20 и 45 лет, но вы не сразу вспомнили о своей обязанности поменять после этого свой общегражданский паспорт, поехать в отпуск, командировку или к родственникам вы все равно сможете.

Также в новых правилах закреплен порядок пользования общим столиком для пассажиров верхних полок. Нижние пассажиры обязаны их туда пускать, как минимум, на полчаса утром и вечером и на час в обед. Еще одно новшество — громкую музыку в поездах теперь можно слушать только в наушниках, чтоб не мешать другим пассажирам. Ночные песни под гитару на весь вагон отменяются. С разбором возникших между пассажирами споров — обращаться к проводнику или начальнику поезда.

О ВЫСОТЕ САРАЕВ И КОНДИЦИОНЕРАХ НА ОКНАХ

Правительство утвердило характеристики построек, которые считаются вспомогательными и могут находиться на личном участке рядом с домом без всяких дополнительных разрешений на строительство. Это, в частности, сараи, теплицы, гаражи и т. п.

Дачники, не пугайтесь - нарушить новые правила сложно. Вот параметры, в которые должен вписаться ваш сарай: площадь — не более 1,5 тыс. кв.м., высота — не больше трех этажей или 20 метров.

Вступает в силу и другое постановление правительства — им утверждены правила согласования архитектурно-градостроительного облика зданий на городских улицах. Любые изменения, которые могут на этот облик повлиять, надо согласовывать с местными властями. Например, установку на окнах решеток и кондиционеров, перекраску оконных рам в другой цвет. В ряде городов такие правила уже действовали. Теперь их привели в общефедеральный вид. Исключение - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Города федерального значения и дальше будут жить по своим архитектурно-градостроительным законам.

В Москве, например, по общему правилу согласовывать установку кондиционеров на фасадах не надо - если дом не объект культурного наследия или какие-то дополнительные нормы там не установлены, например, договором управления многоэтажкой (такое бывает в дорогих жилых комплексах с нетиповыми фасадами).

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- С 1 сентября начнется эксперимент с исламским банкингом - «партнерским финансированием» в соответствии с принципами шариата. В нем примут участие четыре региона: Башкирия, Татарстан, Дагестан и Чечня.

- Будут устанавливаться минимальные цены на вейпы и жидкости к ним. Ниже этой цены продавать это добро официально нельзя.

- Производителей пива, сидра, пуаре и медовухи включат в единый реестр. Вести его будет Росалкогольрегулирование. Также вводится административная ответственность за нарушение требований к производству и обороту такой продукции. Это не только штраф, но и приостановка деятельности с конфискацией продукции и оборудования.

- Кошек и собак разрешат лечить лекарствами для людей. Лекарства, которые уже одобрены как человеческие, в качестве ветеринарных будут регистрироваться в упрощенном порядке. Это важно, поскольку домашние животные остались без многих ранее доступных импортных ветеринарных препаратов.

- При рекламе товаров самозанятые теперь должны указывать свои данные (фамилию, имя, отчество и ИНН) — как это делают индивидуальные предприниматели. Предполагается, что это нужно для защиты прав потребителей.

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