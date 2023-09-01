"Ни в чем не раскаиваюсь": Угрожавший хирургу Хайдарову пациент сдал "токсичные" ягодицы на экспертизу

Александр Вдовин Фото: Личный архив

Мы уже сообщали о том, что жена Тимура Хайдарова Светлана Сильваши вынуждена была обратиться в полицию, так как экс-пациент звездного хирурга Александр Вдовин систематически угрожал ей и ее семье расправой. В 2017 году Вдовин сделал у Хайдарова операцию по увеличению ягодиц, которые впоследствии начали гнить. Договориться о компенсации — Александр просил 10 млн рублей — не удалось. Тогда Вдовин начал писать Тимуру и его жене, а также записывать в соцсетях видеообращения, зачастую не стесняясь в выражениях.

По результатам проведенных мероприятий сотрудники правоохранительных органов заверили Светлану Сильваши, что, с его слов, Александр «полностью раскаивается в содеянном и просит не расценивать его слова как вымогательство».

«Вдовину неоднократно было разъяснено, что в случае, если он продолжит оскорблять доктора и его семью, угрожать им, а также требовать с него деньги — это однозначно будет квалифицировано как вымогательство, и против него будет возбуждено дело по соответствующей статье уголовного кодекса», — рассказал KP.RU адвокат Хайдарова Александр Бенхин. — На данный момент Светлана Сильваши не настаивает на задержании Вдовина и возбуждении дела, потому что жалеет Александра».

Однако, сейчас выяснилось, что Вдовин вовсе не раскаивается. При этом, он в сопровождении адвоката Елены Сениной, действительно, был в полиции, где подробно разъяснил всю ситуацию.

«Я ни в чем не раскаиваюсь и буду двигаться в рамках закона. Моему здоровью был нанесен тяжкий вред. У меня есть подтверждение от Росздравнадзора. Также я жду результаты экспертизы государственных органов по моей операции. После того, как у меня случилось воспаление в области ягодиц, хирург Тимур Нугаев вынул импланты, которые как раз сейчас находятся на экспертизе. По предварительным данным, импланты токсичны, не имеют маркировки. Также во время вскрытия в зоне, где стояли импланты, был обнаружен инородный предмет, который, видимо, оставили там после операции, сделанной в 2017 году. В ближайшее время я получу документы и обнародую их», — рассказал KP.RU Александр Вдовин.

Еще Вдовин добавил, что больше не будет вступать ни в какие переговоры с Тимуром Хайдаровым и его семьей.