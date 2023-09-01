Звездное 1 сентября: Малахов и Киркоров воспитывают айтишников, а Самойлова скандалит на линейке

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Смотрим как звезды нарядились на линейку 1 сентября и с трудом сдерживают эмоции на фото для семейного альбома.

Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон отвели в школу своего первенца – в семье первоклашка Мария. Счастливый отец делится кадрами с линейками – Маша Безрукова на фото слева. А за руку народный артист держит сына Степана, которому в школу через два года.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певец Филипп Киркоров перевел наследника в новую школу. Сын народного артиста Мартин Киркоров пошел в 5-й класс Технолицея имени В.И. Долгих в городе Истра Московской области. Киркоров доволен, что его сын будет учиться в новом учебном заведении для будущих айтишников и инженеров: «С началом нового учебного года! С открытием Технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем за знаниями». Поддержал Мартина Киркорова на линейке и его крестный отец – телеведущий Андрей Малахов. Уже говорят, что на следующий год сын Малахов отправится тоже на учебу именно в этот лицей.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стоимость обучения в лицее 800 тысяч рублей в год. Ученики в Технолицее совместно с изучением математики, информатики, физики будут знакомиться с профессиями, проектировать, программировать. Ключевые направления учебы - IT, современные технологии, инженерия. Также будут обеспечены допзанятия, кружки, секции.

Актриса Ирина Пегова проводила дочь Татьяну Орлову в выпускной класс. Звездная мама выбрала такое мини, в котором ее можно принять за старшеклассницу. Ирина поздравила родителей школьников и учеников: «11-й класс! В последний раз школьное 1 сентября! Удачи!» С профессией пока Татьяна не определилась: у девочки математический склад ума. ей нравится заниматься точными науками, и будущую профессию она видит в этой области. А Пегова переживает, что ее Тане будет скучно на такой работе и считает, что дочка вполне артистична для театрального училища но настаивать на выборе профессии не станет.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сын музыкантов Ирины Дубцовой и Романа Черницына 17-летний Артем Черницын летом закончил частную Ломоносовскую школу. Парень поступил в МГИМО на факультет управления и политики. Мама поддержала сына 1 сентября на вручении студенческих билетов: «Самое счастливое время! Нашим детям легкой, интересной учебы, отличных оценок и самое главное желания учиться!»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певец Сергей Лазарев отвел сына Никиту в третий класс, а дочку Анну в детский сад при этом же частном образовательном комплексе. Лазарев поделился: «Анюта провожает брата, а сама идет вновь пока в детский сад! Хотя, честно говоря, давно готова к 1-у классу».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У телеведущей и блогера Ксении Бородиной теперь две ученицы – первоклашка Теона и восьмиклассница Маруся. Теона ходила в детсад при частном образовательном комплексе, где теперь будет учиться. Дочки Ксении Бородина учатся в самом модном у звезд учебном заведении - гимназии имени Е. И. Примакова. Год учебы на одного ребенка – 800 тыс. руб.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рэпер Джиган и его жена блогер и предпринимательница Оксана Самойлова – родители четырех детей. Три дочки ходят в школу - сегодня в 1-й класс пошла младшая дочь 6-летняя Майя. Девочки учатся в британской частной школе Russian International School в Барвихе. За учебу трех дочек семья платит 4 млн. 500 тыс. руб. за учебный год.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На линейке успела оскандалиться мать семейства Оксана Самойлова - она вырядилась в ультрамодный костюмчик, который больше подходит для похода на вечеринку, а не на школьную линейку. Оксана нарядилась в костюм кремового цвета с топом, укороченным жакетом, брюками с трусами наружу, на которых вышито на английском ругательство. Тут же в соцсетях прокатилась волна осуждения. Оксана оправдалась в своей манере: «Если вам будет сегодня скучно, то можно зайти в комменты про штаны мои почитать. Просто я не люблю стиль «женщина не подскажете как пройти». И хорошо, что вы так не одеваетесь и не позволяете себе такого…»

Оксана, у которой на каждого ребенка по няне, а дети учат уроки в частной школе полного дня, переживает: «У нас уже три школьницы! Майюшка, наша младшенькая, сегодня тоже пошла в школу. Это мой страшный сон! Три ребенка в школе: все родительско-преподавательские чаты умножаются на три, все утренники и выступления умножаются на три, все школьные собрания умножаются на три, все домашки умножаются на три, подготовка ко всем школьным праздникам умножается на три, все мои нервные клетки делятся на три...»

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской маленький фигурист Саша Плющенко пошел в 4-й класс общеобразовательной школы – ближайшей к подмосковному дому семьи. Мальчик учится по индивидуальному плану, так как серьезно занимается фигурным катанием.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Екатерина Волкова с супругом проводили дочку Елизавету в 7-й класс. Артистка шутит: «Чем старше класс, в который идет ребенок, тем расслабленнее одеваются родители на линейку и тем меньше улыбок на лицах детей. С днем знаний!»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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