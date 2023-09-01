Хайдаров ответил Рашель: «Выдает себя за эксперта в области пластической хирургии»

Тимур Хайдаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страсти вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова разгораются похлеще, чем в турецких сериалах. Так, Александра Рашель, президент Ассоциации жертв пластической хирургии, обратилась с письмом к Елене Драпеко, первому заместителю председателя Комитета по культуре, заместителю руководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Государственной Думы Федерального собрания РФ — с просьбой проверить деятельность медийного врача. Добавим, что документ находится в открытом доступе.

Президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ко мне, как к Президенту Ассоциации жертв пластической хирургии обращаются граждане, заявляющие о том, что им были оказаны некачественные медицинские услуги Хайдаровым Тимуром Тошниезовичем…», — написала в своем обращении Александра Рашель.

Кроме того, Александра сообщила о том, что ей поступают угрозы в связи с ее участием в защите прав заявителей.

«Отмечу, что столь массовый характер обращений ставит вопрос о компетентности Хайдарова в сфере пластической хирургии, наличии у него специальных познаний и навыков. Представленные… данные требуют оценки со стороны органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также уполномоченных должностных лиц СК РФ, МВД РФ, органов прокуратуры на предмет нарушений в деятельности Хайдарова административного и уголовного законодательства», — также говорится в заявлении Рашель.

Александра Рашель просит Елену Драпеко взять ситуацию под личный контроль.

В результате Тимур Хайдаров ответил на обращение Рашель, которое находится в открытом доступе. Свое письмо он также адресовал Елене Драпеко.

«На самом деле фамилия «Рашель» является вымышленной, так же, как и существование т.н. «ассоциации жертв пластической хирургии» (упоминания о такой ассоциации нет ни в одном реестре)», — говорится в обращении Хайдарова. В тексте он отметил, что женщину, которая выдает себя за эксперта в области пластической хирургии зовут, совсем по-другому.

«Этот человек не имеет медицинского образования, прославилась благодаря провокациям в эфире различных ток-шоу на федеральных каналах ТВ много лет назад», — добавил Хайдаров.

В письме Тимур Хайдаров упоминает о том, что Александра много лет проживает в Израиле, имеет израильское гражданство, и при этом призывает «направить депутатские запросы в Министерства и Ведомства РФ, а также руководителям силовых ведомств».

Также хирург добавляет, что преследование и запугивание его и его семьи продолжается несколько месяцев и уже перешло в разжигание ненависти по национальному признаку, унижение чести и достоинства его, супруги и детей.

Светлана Сильваши. Фото: Личный архив

Ситуацию KP.RU прокомментировала супруга Хайдарова Светлана Сильваши:

«Как нам стало известно, Александра Рашель является лишь посредником между клиниками пластической хирургии, либо хирургами. То есть она может посоветовать сделать операцию у того или иного врача и как посредник получить за это вознаграждение. При этом, она не несет ответственности ни за что. Для нас удивительно, как человек с фамилией, которая не зарегистрирована, говорит от ассоциации, которая тоже не зарегистрирована — нет никаких данных о ней. Данный документ порочит честь и достоинство доктора Тимура Хайдарова. Таким образом, мы также можем оставить за собой возможность написать в адрес той же Елены Григорьевны письмо, что мы и сделали. А касаемо угроз, которые якобы поступали в адрес Александры — если бы они, действительно, поступали, то она бы обратилась в полицию. Что сделала, к примеру, я».

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