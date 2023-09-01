Кристина Асмус купила дочери к 1 сентября школьный рюкзак от Armani

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родители школьников радуются началу учебного года гораздо сильнее своих отпрысков. Оно и понятно: у них школа давно позади. Остались только яркие воспоминания детства. Многие звездные мамы 1 сентября отвели своих детей в школу. И выложили фото с праздника в своих соцсетях.

Актриса Юлия Пересильд поздравила своих подписчиков с днем знаний: «Пусть будет интересно всем: и детям, и родителям, и учителям! Интересно справляться с трудностями. А еще научиться радоваться успехам! Не бояться расстраиваться от неуспехов, плакать, злиться, горевать, но недолго. А после сказать себе: это был классный опыт!».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Пересильд две дочки-школьницы. Старшая Анна пошла в 8-й класс, а младшая Мария – в 4-й.

Кристина Асмус в этом году собирала дочку в школу по видеосвязи. Актриса была на съемках. «Между дублями я выбирала гольфы, пытаясь по видео рассмотреть цвет рюкзака и найти те самые заколочки».

После съёмка Кристина примчалась домой и началась первосентябрьская суета и поиск красивых букетов. «Но мы всё успели и даже приехали раньше. Хвала помпезной школе за линейку в 11.00», - написала Кристина в своем микроблоге.

Подписчикам Асмус очень понравился школьный рюкзак её Настеньки – от Armani.

Наталья Подольская отвела старшего сына Артемия в школу. «Теперь второклассник. Все дети так радовались друг другу и любимой учительнице». И поздравила всех причастных и не очень причастных с 1 сентября! Артемий Пресняков учится в частной школе «Ника». Его младший брат трехлетний Ваня сопровождал его в школу, хотя ему туда еще рано.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Ольга Кабо отвела своего сына Виктора «первый раз в 5-й класс». Он тоже учится не в обычной, а в элитной школе Лидер. «Поздравляем всех учеников и учителей! Желаем отличных оценок, прекрасного настроения и интересного путешествия в Мир Знаний. А нам родителям терпения и сил», - написала Ольга.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отвела в школу совсем взрослую дочь Стешу актриса Кристина Бабушкина. «Старшеклашка», - подписала она совместное фото.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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