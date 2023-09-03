Как научить ребенка доводить дела до конца: пять простых шагов

Фото: Shutterstock

Учебный год на носу, а родители и дети к нему еще совсем не готовы. Медицинский психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Александра Герасимова объяснила, что после летнего отдыха, как правило, школьникам трудно самим настроиться на рабочий лад (как это сделать, мы писали тут). Родителям тоже трудно. Поэтому попробуем простые шаги, которые рекомендует Александра Герасимова:

- Если привыкли ложиться поздно, отодвигайте время укладывания постепенно. Каждый день на 25-30 минут раньше. Не надо сразу запихивать ребенка спать в 9 вечера, если он полуночничал до 12. Соответственно и вставать нужно раньше на те же 25-30 минут.

- Составьте с ребенком цели на год. А также расписание на ближайшую неделю. И месяц. В нем обязательно должны быть прогулки. Если кружки или репетиторы необходимы, то в первый месяц их должно быть как можно меньше. Пусть ребенок сам составит расписание, исходя из собственных ощущений.

— Чтобы избежать отрицательного отношения к учебе, не сравнивайте ребенка с более успешными одноклассниками. Гораздо полезнее обсудить, как можно ему помочь, чтобы улучшить собственные результаты, — сказала психолог.

МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ

А эти советы дает в своем Telegram-канале популярный нейропсихолог Шамиль Ахмадуллин, чтобы составленные планы оставались не просто на бумаге, а работали:

1. Разделите дела на срочные и не очень.

Составляя список дел, маркируйте их: «важные и срочные, «важные, но не очень срочные», «совсем не срочные и не важные».

Отметив таким образом дела, ребенок научиться их сортировать и выполнять первоочередные.

2. Важно ставить сроки.

Например, выучить песню на английском до 3 сентября. Научиться отжиматься по 10 раз – до октября. Прочитать «Войну и мир» до ноября.

Именно большие цели, растянутые во времени, помогают ребенку планировать свое время не только на один день вперед.

3. Составьте список дел.

На стену повесьте разлинованный на три столбика лист. Первый – «Что нужно сделать» Второй столбик: «Делается». Третий – «Завершено».

Каждый день наклеивайте разноцветные стикеры в первый столбик. И в течении дня ребенок будет переклеивать их во второй и потом в третий. Это наглядный метод помогает быстрее закончить дела и мотивирует на выполнение задачи.

У взрослых, кстати, тоже отлично работает.

4. Составляем подробную инструкцию.

Если не на бумаге, то хотя бы в голове. Например: сделать задание по математике. 1. Открыть портфель и достать тетрадку. 2. Прочитать задание в дневнике. 3. Подумать. 4. Написать решение.

5. Запланируйте отдых.

Это не менее важно чем дела. Поэтому в списке дел он тоже должен быть. Ребенок может с полной отдачей и вниманием заниматься только 20 минут. Потом нужен отдых на 5-10 минут.

В это время можно попрыгать под музыку, покидать в стену мяч, поприседать. То есть занять мышцы, а не голову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровое питание школьника: рацион для успешной учебы

Как составить меню для учеников: рекомендации экспертов Роспотребнадзора (подробнее)

Пять полезных каш для детей и взрослых

«Мало каши ел», – говорят про слабого человека. И действительно, порция каши дает энергию и чувство сытости, при этом легко усваивается, что особенно важно по утрам (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Бить - нельзя, кричать - нельзя. Как воспитывая ребенка выстроить с ним добрые, доверительные отношения (подробнее)