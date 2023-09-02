Врачи говорили оставить в покое, но близкие совершили чудо: Известная актриса рассказала о последнем разговоре с Алексеем Яниным

Алексей Янин был успешным артистом. Фото: кадр из фильма «Сильнее судьбы» (2014)

В Российском молодежном театре (РАМТ) конечно все знали про беду своего коллеги Алексея Янина, которая случилась с ним 8 лет назад. Из молодого, успешного артиста (ему было тогда всего 32 года) обширный геморрагический инсульт сделал глубокого инвалида. И тем не менее, когда сегодня утром Алексея не стало, эта новость сразила его коллег. Какая страшная судьба...

Алексея Янина мы вспоминали с актрисой РАМТа Анной Тараторкиной. Они с Лёшей – однокурсники, вместе учились в Щепкинском училище. И дружили со студенчески лет.

Анна Тараторкина. Фото: кадр из фильма «Смертельная схватка» (2010)

- Я знаю Лешу с 16 лет. А сейчас нам по 40. Лёша - один из моих лучших друзей, — говорит Анна Тараторкина. - Мы часто общались даже после его болезни. Правда в последние время дистанционно через его маму Ольгу Андреевну. Во-первых, из-за опасений заразить его ковидом. Во-вторых, он не хотел, чтобы друзья его видели в таком состоянии. Но я бывала у него и на даче, где он в основном жил, в больнице, в центрах реабилитации, где Лёша восстанавливался.

- Он мог разговаривать?

- Да, он говорил, может быть, не в том объёме, как хотелось бы. Но речь вернулась. Почему я об этом рассказываю: когда 8 лет назад у него случился инсульт, я помню эти страшные прогнозы врачей после операции в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Они говорили нам: оставьте парня в покое, к нему не вернутся когнитивные функции, он не сможет поднять ни руки, ни ноги. Все усилия бесполезны. После таких слов у близких обычно опускаются руки. Лёшина мама Ольга Андреевна и его жена Даша сделали всё, чтобы эти пессимистичные прогнозы не оправдались. Они добились заметного улучшения своими нечеловеческими усилиями и волей. Это подвиг двух любящих женщин.

- Говорят, когда у Алексея случился инсульт, врачи упустили время…

- Я не медик, не могу говорить об этом безапелляционно, но, мне кажется, имела место врачебная халатность. Врачи Первой Градской, куда Лешу привезли с инсультом накануне 9 мая, не стали его оперировать (ретроспектива событий такова: ночью 7 мая 2015 года Алексею Янину стало плохо, ему вызвали скорую и доставили в ГКБ № 1 им. Пирогова. Он был без сознания. Надо было делать операцию, но из-за затянувшихся праздников её назначили только на 12 мая – Ред). Операцию перенесли на несколько дней, в результате чего у него нарастал отек мозга. Обширное геморрагическое кровоизлияние случилось в больнице. И тогда вызвали реанимобиль из Центра нейрохирургии им. Бурденко и там уже врачи сделали все, что могли. Они прооперировали, но время было упущено.

Последствия инсульта у Алексея Янина были тяжелыми Фото: Личный архив героя публикации

- Обширный геморрагический инсульт у такого молодого мужчины! Из-за чего мог случиться?

- Лёша просто загнал себя работой. Сколько лет мы знакомы, он всегда был жадным до жизни, работы, общения. В нём был созидательный оптимизм человека, который как будто бы никогда не уставал. Я ни разу не слышала от него: «я устал от работы», что в общем-то нехарактерно для мужчин, а для мужчин-актеров - тем более. По азарту, по внутреннему драйву и творческому куражу он мне напоминал Николая Караченцова. Он часто повторял: «Какой кайф жить, как всё здорово!». Его оптимизм был заразительным, поэтому к нему тянулись люди. Он был душой компании, вокруг него всегда собирался народ. Я помню, как впервые увидела его на вступительных экзаменах. Не обратить внимания на парня, который сидит с гитарой и все время что-то поет, пока другие абитуриенты нервничают перед экзаменами, было невозможно. Это был Лёша и вокруг него сразу группа людей. У него было убойное обаяние, которым, он, разумеется, пользовался. Особенно это было ценно, когда мы прогуливали пары. Он очаровывал преподавательниц и наши прогулы сходили с рук. В моей голове до сих пор не укладываются последние 8 лет его жизни: Лёша до болезни и после неё. Конечно, у него трагическая, страшная судьба.

Алексей Янин был женат на участнице «Фабрики звезд» Дарье Клюшниковой Фото: Личный архив героя публикации

- Вы знали его первую жену?

- Оля Хохлова учились с нами, но на курс младше. Это был студенческий брак. Как большинство студенческих браков он быстро распался. По-моему, они не общались после развода. Гораздо лучше я знаю его вторую жену Дашу. Я была поражена её мужеством, когда с Лешей случилась эта трагедия. Таких людей, как Даша, я не встречала. Она - героиня. Была совсем юной, то ли 23, то ли 24 года, когда всё произошло. Она вела себя безупречно. Даша и Ольга Андреевна морально поддерживали Лёшу, они столько влили в него своего оптимизма, который был свойствен ему до болезни. Но после инсульта Лёша сник. У него была поражена та часть мозга, которая отвечала за волевые импульсы. У него исчезла мотивация. Было очень сложно вселить в него уверенность, что жизнь наладится.

Алексей Янин с мамой Фото: Личный архив героя публикации

- Надо же, как инсульт меняет характер: жизнерадостного оптимиста, который жадно глотает жизнь, болезнь лишает воли и желаний…

- Огромная заслуга Даши и Ольги Андреевны, что Лёша начал передвигаться на коляске, сам мог сидеть, есть – делать то, что врачи отрицали. Их прогнозы не только не оправдались, они были ложными. Лёшина мама и жена совершили чудо.

Про Дашу в ток-шоу рассказывали глупости. Она не только его не бросила, она говорила, что если в её жизни кто-то появится, то Лёша все равно останется с ней. Она воспитывает их сына Андрея, которому уже 11 лет.

Последний раз мы с Лешей разговаривали пару месяцев назад. Я знала про улучшение его самочувствия. Наш театр (РАМТ) постоянно проводил благотворительные сборы, читки, ярмарки. Средства шли на реабилитацию Лёши. Мы собрали деньги 14 марта на его день рождения. Внушительную сумму больше 300 тысяч, чтобы он мог снова поехать в лучший реабилитационный центр. Мы так радовались, что удалось существенно помочь его семье. Его родные крутились, как могли, чтобы заработать на очередной курс реабилитации. Их надо было проводить каждые 2-3 месяца, иначе - регресс. А еще массажи, логопед… Это огромные деньги. Но все были заряжены оптимизмом и верой, что всё идет Лёше на пользу. А сегодня утром, в 7 утра, мне позвонили и сказали, что Лёши больше нет…

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