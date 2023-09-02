Дикая история о смерти Алексея Янина, который оказался жив, обрастает чудовищными подробностями

Актер Алексей Янин с семьей. Фото: социальные сети

Актер Алексей Янин, о смерти которого 2 сентября сообщила его семья, был доставлен в Институт Склифосовского с судорогами и эпилепсией. Спустя несколько часов стало известно, что 40-летний артист жив. Жена знаменитости Дарья Клюшникова раскрыла подробности.

Семья Алексея Янина была уверена, что актер умер, так как им позвонили по одним данным, из ритуальных служб, по другим, - сотрудники Склифа. До больницы, по словам близких звезды, они не дозвонились.

Жена актера Дарья Клюшникова отметила, что "весь день им не давали информацию, не выдавали тело". Почему никто из родных не поехал в Склиф, непонятно.

"Произошла чудовищная ошибка. Потому что вечером мне удалось связаться с главврачом больницы, который сказал, что Леша жив. Да, он в крайне тяжелом состоянии, в коме, но живой. Относительно прогнозов, я не могу вам сейчас ничего сказать…" - цитирует ее "СтарХит".

Напомним, жизнь Янина и его близких навсегда разделилась на до и после в 2015 году. Молодой и красивый артист неожиданно почувствовал себя плохо. В больнице у него диагностировали обширный инсульт, после которого его парализовало. Поражение мозга было таким серьезным, что врачи ввели звезду в кому. Ему сделали трепанацию черепа. Следующие полтора года Янин пребывал в бессознательном состоянии. В 2016 году он пришел в себя после того, как ему провели очередную операцию.

Все это время рядом с Алексем находится его мама Ольга Андреевна. "У него лопнул сосуд, мозг весь был в крови. Если бы мы в первые сутки действовали эффективнее, он бы уже бегал. Но случилось, как случилось. Говорит с трудом, а вот двигаться не может", - делилась Ольга Андреевна переживаниями.

Алексей живет в загородном доме вместе с родителями. Ежедневно у него проходят многочасовые тренировки. "У нас весь дом забит тренажерами на разные группы мышц. Там столько всего, что сложно себе представить. Летом Леша почти все время проводит на улице. Для него это полезно", - рассказала родительница.