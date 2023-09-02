Алексей Янин перенес инсульт в 2015 году. Фото: социальные сети

Сегодня утром пришла печальная новость: умер артист Российского молодежного театра Алексей Янин. В марте ему исполнилось 40 лет.

О его смерти сообщили сотрудники НИИ им.Склифосовского, куда Алексей попал накануне. Они позвонили родственникам Янина. Родные позвонили в РАМТ, где Алексей служил. Пресс-служба театра разместила некролог у себя на сайте. Ну а дальше его перепечатали все соцсети.

Многие знали, что Алексей Янин тяжело болен, 8 лет борется с последствиями инсульта, который он перенес в мае 2015 года. Полностью восстановиться он не смог. Поэтому сообщение о его смерти восприняли, как печальный итог тяжелой болезни. Не удивились. Ну а вечером пришло сообщение, которое всех повергло в шок. Снова врачи СКЛИФа позвонили родным Алексея и сказали, что он жив.

- Да, это правда, Лёша жив, - подтвердила нам коллега и близкий друг Янина актриса Анна Тараторкина. – Я только что разговаривала с мамой Лёши - Ольгой Андреевной. Ей сказали: произошла чудовищная ошибка. Сегодня утром ей позвонили из СКЛИФа и сообщили, что Лёша умер. А вечером снова позвонили врачи, извинились: Лёша жив. Просто какие-то нелюди, по другому сказать не могу. Можете представить состояние матери…

Но лично я не удивлена. С моими близкими очень похожая ситуация была именно в СКЛИФе.

- Что теперь говорят врачи? В каком Алексей состоянии?

- Говорят, что в критическом. В реанимации, в коме. Но живой…