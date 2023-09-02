Дарья Клюшникова и Алексей Янин. Фото: социальные сети

Поклонники обсуждают известие о том, что разбитый инсультом актер Алексей Янин оказался жив. А сообщение родни знаменитости о смерти парализованного артиста оказалось страшной ошибкой. Народ не понимает, как такое могло произойти и близкие сделали столь поспешное заявление. Публика вопрошает, почему семья не поехала в Склиф после известия о смерти Алексея Янина.

Почему семья не поехала в больницу после известия о смерти Алексея Янина

Жена Алексея Янина разместила в блоге прощальный пост, где рассказала о смерти актера: "Это невероятно большая утрата для меня, нашей семьи и всех, кто его знал. Мы прошли через многое вместе, и его отсутствие оставляет огромную пустоту в моей жизни". Позже заявление о смерти артиста сделала его старенькая мама.

Но спустя несколько часов супруга звезды сериала "Клуб" неожиданно вышла с новым заявлением. "Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив", - написала Дарья Клюшникова.

А потом выдала подробности. По ее словам, сейчас вся семья находится в шоке. И вот почему.

Известие о смерти Дарья получила ранним утром. Ей позвонили из Института Склифосовского и сообщили ужасную новость. После этого она и члены семьи Янина почему-то не поехали в больницу, а стали готовиться к похоронам. Женщина пыталась дозвониться в Склиф, но не смогла. Тесть Алексея связался со службой ритуальных услуг для организации похорон. Но тело никто не вез.

После обеда Дарья все-таки дозвонилась в больницу, где ей смерть мужа опровергли. И только после этого она поехала в НИИ Склифосовского. В больнице удостоверилась, что Янин жив.

Затем она выложила опровержение о его смерти и сообщила, что ее обманули. Ей звонили люди, которые представились сотрудниками Склифа. Они и сообщили о смерти. По другим данным, женщине звонили представители ритуальных служб. Клюшникова написала заявление в полицию.

Сейчас Алексей Янин находится в коме

Алексей Янин был доставлен в клинику поздно вечером 1 сентября, так как ему стало плохо. У него случился приступ эпилепсии, возникли судороги. Медики увезли его в реанимацию и ввели в кому.

Никто не берется давать никаких прогнозов и не может сказать, какое состояние будет завтра. Алексей мужественно борется за жизнь уже восемь лет.

Он оказался прикован к кровати из-за перенесенных инсультов. Нарушения в головном мозге оказались настолько серьезными, что он не может ходить, есть и говорить. По словам мамы артиста, он перестал узнавать подросшего сына. "Алеша запомнил Андрюшу маленьким, и теперь его никак не воспринимает", - жаловалась Ольга Андреевна.