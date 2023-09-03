Зеленский расплатился за провал наступления ВСУ одним из важнейших людей в жизни

Зеленский предал своего бывшего спонсора, давшего ему "зеленый свет" в политику, Игоря Коломойского. Фото: REUTERS

Украинский миллиардер еврейского происхождения, «хозяин заводов, газет, пароходов» и некогда спонсор «Квартала 95» и Зеленского, давший ему «зеленый свет» на уход в политику Игорь Коломойский оказался за решеткой. Его даже называли «крестным отцом» нынешнего президента Украины именно как политика, но инвестиции в комика, ставшего впоследствии главой государства, принесли не прибыль, а большие хлопоты и казенный дом. Коломойскому вменяют в вину хищение полумиллиарда гривен путем мошенничества и легализации средств, полученных преступным путем.

Украинский олигарх Игорь Коломойский на скамье подсудимых. Фото: REUTERS

Коломойский отказывается выходить из СИЗО под залог

В этом кроссворде очень много вопросов и по вертикали, и по горизонтали, так что однозначные ответы на все происходящее могут дать только два человека – сам Коломойский и президент Украины Зеленский. Но второй всячески дистанцируется от происходящего, хотя всем понятно, что отмашку на предъявление обвинения и на санкцию суда на арест олигарха дал именно он. А первый отказался отвечать на любые вопросы журналистов по прибытию в суд, потребовал закрытого судебного заседания и беспрекословно отправился по решению суда на два месяца в СИЗО.

Причем, как заявили его адвокаты, а они у него, не стоит сомневаться, самые лучшие на Украине, Коломойский не намерен выходить из СИЗО под залог, размер которого равен сумме похищенных им, по версии следствия, денег. Адвокаты пояснили, что они будут подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию. А если ее не удовлетворят, то тогда, наверное, возможны и иные варианты.

Но, может быть и так, что именно в СИЗО сейчас Коломойский чувствует себя в большей безопасности, чем в любом другом месте, включая собственные резиденции и курорты. Тем более, с недавних пор в украинской пенитенциарной системе функционирует система платных камер повышенной комфортности.

Зачем Зеленскогому арест Коломойского

Во всей этой истории с посадкой Коломойского есть несколько вопросов, каждый из которых чрезвычайно важен для понимания происходящего. И первый из них – вопрос времени. Сажать Коломойского можно было в любой день после проведенных в начале года обысков у него. 200 с лишним возможностей, если считать прошедшие дни. А задержали именно сейчас. Почему? Отвлечь население Коломойским от неудач ВСУ? В какой-то степени – да. Но арест Коломойского сам слился с фоном. К тому же, народ не слишком зол на Коломойского, чтобы это стало значимым событием.

Может быть, по той причине, что практически все руководство украинских антикоррупционных структур уехало за инструкциями за океан в Вашингтон? А в домике осталось только СБУ.

Как с революцией по Ленину – вчера было рано, завтра – поздно. А тут возвращаются руководители всех этих антикоррупционных структур, а Коломойский уже в тюрьме. Что, съели? А СБУ своих арестованных напрокат не сдает.

Но в этом и вся прелесть, что из всего многообразия таких структур, а борцов с коррупцией разного рода в Незалежной – выше крыши, все остальные, кроме СБУ порождены Вашингтоном, сидят под его крышей и смотрят американцам в рот. А для США Коломойский – олицетворение украинской олигархии и символ непослушных и скандальных местных олигархов-коррупционеров.

А уж как в Вашингтоне хотят, чтобы Украина выдала им Коломойского – ни в сказке сказать, ни пером, что называется. Второго такого человека с такой библиотекой компромата на всех и на все в Незалежной еще днем с огнем поискать. Но по этой же самой причине на Украине очень не хотят выдавать Коломойского за границу. Даже американцам. И Коломойский с украинскими властями в этом вопросе вполне солидарен. Поскольку прекрасно знает, как в результате обошлись с теми же украинцами, которые пошли на сотрудничество с американскими властями. Например, с экс-премьером Лазаренко.

Коломойский в США не хочет. Зеленский тоже не хочет его туда отдавать. Но ему надо чем-то отчитаться перед ними, ведь он на днях едет выступать на Генассамблее ООН, и ему даже пообещали дать выступить на Совбезе ООН. Помимо прочего, его отчет будут заслушивать и непосредственные кураторы из Вашингтона.

- Где ваше контрнаступление? – спросят там Зеленского. И что ему отвечать? Как в анекдоте: «Местное время – 17-30». Так что ли? Нет, конечно. Зато он скажет, что он арестовал-де Коломойского, и тот сидит в тюрьме. Если уж совсем «нож» поставок оружия и выделения траншей приставят к горлу, то можно будет и обменять. Как Порошенко поменял Генппрокурора за 1 млрд.

Но, кстати, сейчас это у Зеленского гораздо более выигрышная позиция, потому что это он может достать из портфеля все папки про «Бурисму» и Хантера Байдена. А Джозеф Байден в ответ ничего такого из своего кармана не вытянет.

Кстати, вряд ли правы те, кто считает, что Коломойский держит Зеленского стальным захватом за некие первичные мужские половые признаки имеющимся у него на президента компроматом. Ну какой компромат там может быть, по нынешним-то украинским временам и нравам? Что Зеленский выпрашивал у него денег, возможно, стоя на коленях? Так Зеленский сейчас это делает прилюдно чуть ли не каждый день. Или что Зеленский на частных вечеринках поражал всех альтернативным способом исполнения на рояле? Так и это уж весь мир видел.

Тем более, с тех пор Зеленский натворил столько всего подлого, отвратительного и ужасного, что любая подлость или извращение комика Зеленского в отношениях с Коломойским – легкий флирт на фоне действий президента Зеленского. Потому и ликвидировать Коломойского Зеленскому не нужно.

С одной стороны, Зеленский убрал Коломойского с игрового поля, с другой – не выбросил, а оставил его в кармане. Бросил косточку народу, выполняя свое обещание бороться с олигархами, но тем самым и показал бизнесу, что они все у него в кулаке, если что.

Меньше всего всех в этой раздаче занимает судьба Коломойского. Кроме, разумеется, самого Коломойского. Но тут он мало что решает. Потому что сам решил стать Франкенштейном и вырастил своего монстра.

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