За что в Киеве арестован олигарх Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский арестован СБУ. Фото: REUTERS

Суд в Киеве арестовал Игоря Коломойского на два месяца. Долларовому миллиардеру разрешили внести за себя залог в 509 млн. гривен (13,7 млн. долларов), но предприниматель отказался, выбрав камеру.

Следователи полагают, что с 2013-го по 2020-й украинский олигарх легализовал и вывел за границу 13 млн. долларов.

По одной из версий, Киев хочет показать Западу настоящую борьбу с коррупцией. Ведь Коломойский, прямо скажем, не чужой для украинских властей. Он финансировал избирательную кампанию Зеленского. С 2014-го года он поддерживал подразделения «Днепр-1», «Донбасс», «Шахтерск», «Азов» (организация запрещена в России), «Айдар», «Штурм».

Но все это не защитило финансиста от обвинений и ареста. Возможно, в будущем у следователей появятся и новые претензии. СБУ расследует хищение миллиарда долларов бывшими руководителями «Укрнафты» и «Укртатнафты», среди которых был и Коломойский.

В 2014-м Владимир Путин назвал украинского олигарха «уникальным проходимцем».

- Он даже нашего олигарха Абрамовича надул два или три года назад. Как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, «кинул». Заключили контракт, какую то там сделку, Абрамович перевёл ему несколько миллиардов долларов, а тот сделку не довёл, прикарманил денежки. Когда я у него спросил: «Слушайте, а зачем вы это сделали?» Он говорит: «Мне в голову не пришло, что это возможно», - как анекдот рассказал президент на пресс-конференции.

По данным Forbes, у Коломойского до сих пор есть миллиард долларов. Это в два раза меньше, чем было до 2014-го. Активы олигарха в Крыму и на Донбассе национализировали местные власти.

А в 2016-м правительство Украины национализировало «ПриватБанк» Коломойского за участие в мошеннических схемах. Олигарх вообще ухитрился перессориться со всеми: в 2017-м часть его активов заморозил Высокий суд Лондона, в 2021-м против Коломойского санкции ввели США. И у нас его заочно арестовали за присвоение 800 тыс. тонн нефти на 400 млн. долларов.

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