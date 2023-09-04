«Пятёрочка» и Splat Global запустили конкурс рисунка для обновления детских зубных щеток

Онлайн-конкурс пройдет с 15 августа по 2 октября 2023* года на специальном лендинге.

Чтобы принять участие в акции, необходимо нарисовать нового героя для зубной щетки в любой художественной технике и загрузить фотографию своей работы в личном кабинете на лендинге акции. Все участники творческого конкурса гарантированно получат 500 баллов на карту X5 Клуба за первый загруженный рисунок. Количество работ от одного участника неограниченно.

По окончании приема работ жюри выберет лучшие: десять ребят будут награждены специальными призами – наборами для рисования, еще трое получат главные призы – Apple iPad. Суперпризом для главного победителя станет размещение его рисунка на упаковке зубной щетки SPLAT Junior. Ими смогут пользоваться он сам, его друзья и дети по всей стране. Лимитированная коллекция с изображением работы победителя будет эксклюзивно представлена в магазинах «Пятёрочка» по всей России в декабре 2023 года.

Кроме того, на сайте можно будет принять участие в еженедельных розыгрышах призов. Для этого необходимо в период проведения акции (с 15 августа по 2 октября 2023 года) приобрести в «Пятёрочке» любой продукт детской серии SPLAT** – зубную щетку или зубную пасту – и зарегистрировать свой чек на том же лендинге. Еженедельно среди зарегистрировавших чеки будут выбираться 750 победителей, которые получат 10 000 баллов на карту X5 Клуба.

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*Сроки проведения акции:

• Общий срок проведения акции, включая определение победителей и вручение

призов с 15 августа 2023 года по 30 ноября 2023 года.

• Период регистрации чеков и рисунков: с 15 августа 2023 года по 02 октября 2023 года.

**Продукция, участвующая в акции:

• Зубная щетка SPLAT Junior.

• Зубная паста SPLAT Junior Бабл Гам.

• Зубная паста SPLAT Kids Земляника–Вишня.

• Зубная щетка SPLAT JLab «Магия единорога».

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