Похоже, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров решил показать свою преданность Зеленскому. Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило об очередных диверсиях киевского режима. Удивляет настойчивость эти массовиков-затейников из «Студия Квартал 95»: то беспилотные самолеты с взрывчаткой запустят по Крыму и Курской области (сбили над морем), то в Крым очередной десант на катерах отправят.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», - говорится в сообщении Минобороны России.

Интересно, а сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?

Напомним, 22 августа до 26 украинских десантников пытались высадиться с двух катеров на российские газодобывающие платформы в акватории Черного моря и остров Змеиный. Их, при попытке скрыться расстреляли из пушки Су-30 СМ наши летчики. 30 августа российские военнослужащие ликвидировали еще четыре десантных судна ВСУ. Тогда в десантные группы входило уже до 59 морпехов. Все они также были уничтожены.

Зеленский, помнится, еще в феврале пообещал западным журналистам провести летний отпуск в Крыму. Лето прошло, меняются министры…хотя, часть своего обещания Зеленский сдержал: скормил черноморским рыбам почти сотню морских пехотинцев ВСУ.

И именно это смахивает на какое-то бессмысленное жертвоприношение верхушкой киевского режима, которой Пентагон меняет министров, как перчатки.

Рустем Умеров, этнический крымский татарин, стипендиат американской «Программы обмена будущих лидеров» и основатель общественной организации «Землячество крымских татар» с 2011 по 2013 год был соучредителем и президентом Фонда развития Крыма, населенные пункты которого к 2014 году больше походили на декорации к фильму ужасов. Потому, если кто-то и будет доволен новым министром обороны на Украине, так это... морские гады.

СПРАВКА «КП»

Пяток 11-метровых катеров Willard Sea Force входили еще в первый пакет американской «нелетальной» военной помощи украинскому президенту Януковичу общей стоимостью 118 млн долл, объявленной в сентябре 2014 года.

Часть катеров с 2015 года хранилась в порту Одессы, другая на борту украинского фрегата «Гетьман Сагайдачный», который ушел на дно в день начала специальной военной операции. Еще два похожих уничтожили наши операторы дронов на Днепре. Похоже, что последние американские катера новый министр ВСУ решил затопить у берегов Крыма.