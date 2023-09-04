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Политика4 сентября 2023 9:08

Черноморским рыбам за несколько недель скормили почти сотню морских пехотинцев ВСУ

Минобороны России сообщило об очередных диверсиях со стороны украинской армии
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Похоже, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров решил показать свою преданность Зеленскому.

Похоже, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров решил показать свою преданность Зеленскому.

Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило об очередных диверсиях киевского режима. Удивляет настойчивость эти массовиков-затейников из «Студия Квартал 95»: то беспилотные самолеты с взрывчаткой запустят по Крыму и Курской области (сбили над морем), то в Крым очередной десант на катерах отправят.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», - говорится в сообщении Минобороны России.

Интересно, а сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?

Напомним, 22 августа до 26 украинских десантников пытались высадиться с двух катеров на российские газодобывающие платформы в акватории Черного моря и остров Змеиный. Их, при попытке скрыться расстреляли из пушки Су-30 СМ наши летчики. 30 августа российские военнослужащие ликвидировали еще четыре десантных судна ВСУ. Тогда в десантные группы входило уже до 59 морпехов. Все они также были уничтожены.

Зеленский, помнится, еще в феврале пообещал западным журналистам провести летний отпуск в Крыму. Лето прошло, меняются министры…хотя, часть своего обещания Зеленский сдержал: скормил черноморским рыбам почти сотню морских пехотинцев ВСУ.

И именно это смахивает на какое-то бессмысленное жертвоприношение верхушкой киевского режима, которой Пентагон меняет министров, как перчатки.

Рустем Умеров, этнический крымский татарин, стипендиат американской «Программы обмена будущих лидеров» и основатель общественной организации «Землячество крымских татар» с 2011 по 2013 год был соучредителем и президентом Фонда развития Крыма, населенные пункты которого к 2014 году больше походили на декорации к фильму ужасов. Потому, если кто-то и будет доволен новым министром обороны на Украине, так это... морские гады.

СПРАВКА «КП»

Пяток 11-метровых катеров Willard Sea Force входили еще в первый пакет американской «нелетальной» военной помощи украинскому президенту Януковичу общей стоимостью 118 млн долл, объявленной в сентябре 2014 года.

Часть катеров с 2015 года хранилась в порту Одессы, другая на борту украинского фрегата «Гетьман Сагайдачный», который ушел на дно в день начала специальной военной операции. Еще два похожих уничтожили наши операторы дронов на Днепре. Похоже, что последние американские катера новый министр ВСУ решил затопить у берегов Крыма.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ