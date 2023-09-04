Чтобы спасти сына, родители продали дом и стали кочевниками

У Сережи в медкарте тяжелый диагноз: РАС (Расстройство аутистического спектра), ЗПР (задержка психического развития).

Сережа любит поболтать о животных. Происходит это так. Мама берет бумагу и ручку - точнее, их тащит Сережа - и начинает рисовать то, что сын диктует: «Котик! Ушки, голова, усики, лапки… Собачка! Голова, хвост…» Если нет бумаги с ручкой, их заменяет песок и палка. Все что угодно, лишь бы «разговор» длился, и стада созидаемых монстриков уходили в бесконечность. Сам мальчик рисовать не может – ручка его не слушается, но смотреть на этот процесс он может вечно. Стоит отложить карандаш, малыш начинает скандалить и требовать продолжения. Потому что для него это и есть единственный способ общения. Рисование – одна из очень немногих тонких призрачных ниточек, которые связывают Сережу с нашим миром. И когда она прерывается, мальчик снова погружается в туман своего больного сознания, где ему очень одиноко.

У Сережи в медкарте тяжелый диагноз: РАС (Расстройство аутистического спектра), ЗПР (задержка психического развития). И при этом запрет на любое лечение в связи с риском развития эпилепсии. Это потому, что с рождения он тяжело переносил простуды и температуру - с судорогами, рвотой. Врачи назвали это «эпиоактивностью с высоким риском развития эпилепсии», в связи с чем запретили таблетки и любую физиотерапию, но никакой бесплатной альтернативы, кроме периодического мониторинга – отслеживания болезни – предложить не смогли.

- Тем не менее, до двух лет Сережа считался обычным ребенком, – рассказывает мама. – А потом в детсаду стали жаловаться, что сын, наверное, плохо слышит, не играет со всеми, разбрасывает игрушки, не слушается. А он просто тонул в своем сознании, как в болоте. Здоровому человеку сложно понять, что чувствует аутист. Сережа пытался быть, как все, но не мог! Хотел общаться, но просто не знал, как! Он и сейчас, завидев толпу детей, не боится, бежит в самую гущу, но что делать дальше, не знает. С ним заговаривают, он в ответ молчит, и дети теряют к нему интерес. Недавно мы ездили в гости к его братьям. Мальчикам объяснили проблему, и они старались помочь Сереже в общении изо всех сил – прыгали по его команде в бассейн, рисовали что-то. Но кто в обычной жизни будет ради него так стараться?

Понимая это, родители еще пять лет назад сделали свой выбор - продали машину и квартиру в родном бурятском поселке, оставили насиженные рабочие места и отправились по клиникам страны в поисках специалистов и коррекционных педагогов, которые смогут помочь их сыну. Санкт-Петербург, Краснодар, теперь Москва…

- Слава богу, наш папа хороший специалист, и везде находит работу – вздыхает мама Сережи. – Благодаря этому мы можем платить за съемную квартиру, покупать продукты, пытаемся постепенно отдавать долги - та квартира, что мы продали, была куплена в кредит. Мы поняли, что деньги на лечение сына нужнее. Но средств не хватает, как ни стараемся, ведь обычное медикаментозное лечение Сереже запрещено, а профессиональная реабилитация, которая ему очень помогает, не входит в ОМС. Абсолютно всему - начиная от необходимости ходить в туалет и заканчивая интересом к животным и рисованию – его смогли научить только специалисты. Сейчас сыну уже семь лет. Ради того, чтобы он мог пойти в школу, мы совершили очередной переезд: из Краснодара, где не было необходимых нам учреждений и где ребенка для обучения предлагали просто сдать в интернат, - в Москву, где мы уже устроились в школу и начинаем очередную новую жизнь во имя сына. Нам всем очень непросто. Но малыш старается! Не только сама учеба, но и контакт со сверстниками для него – тяжелейшая работа, которую должны контролировать и корректировать специалисты: логопеды, дефектологи, нейропсихологи. Курс на ближайший год обойдется в миллион рублей. Пожалуйста, помогите нам оплатить реабилитацию!

Как помочь:

Все дополнительные вопросы можно задать по телефону: +7 495 613-55-12

Можно отправить смс на номер 3443 сообщение со следующим текстом: «Гольфстрим 500» (без ковычек), где «500» — это сумма Вашего пожертвования. Конечно, сумма может быть любой!

Можно перечислить пожертвование на счет фонда «Гольфстрим», который помогает семье и контролирует прозрачную отчетность:

Благотворительный фонд «Гольфстрим»

краткое наименование: БФ Гольфстрим

ОГРН: 1115000002160

ИНН: 5017998033

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расчётный счёт: 40703810638000004775

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корсчёт: 30101810400000000225

На лечение Сергея Сунгатова.