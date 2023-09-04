Пентагон опубликовал 8 подлинных видео с НЛО

Серебристый шар диаметром 4 метра, замеченный над авиабазой. Фото: Кадр видео

Управление по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office - AARO) – так называется контора, созданная правительством США при Министерстве обороны. Под аномалиями надо понимать НЛО – в первую очередь те, которые вот уже несколько лет «бесчинствуют» в небе США рядом с авианосцами, истребителями и прочими военными объектами, да и вообще попадаются на глаза по всему миру.

Власти уполномочили «тарелочную контору» и ее директора Шона Киркпатрика (Dr Sean M. Kirkpatrick) разобраться с таинственными объектами.

На днях AARO запустила специальный сайт, призванный информировать общественность о проделанной работе. И снабдило его видеороликами с НЛО. Три из них широко известны на весь мир – это кадры с радаров истребителей, запечатлевших погони за объектами, природа которых до сих пор не прояснена. Пять видео – тоже известны, но не столь «популярны».

На одном – самом коротком – ничего не видно. А хотя в пояснении сказано, что снимал пилот истребителя из кабины, приближаясь к НЛО.

В Пентагоне утверждают, что объект сверху это самолет. Фото: Кадр видео

Из комментариев, сопровождающих три других ролика, на которых видны некие темные точки, следует, что эксперты признали в них – точках -«коммерческие самолеты», находящиеся на большом удалении. Хотя движения «самолетов» выглядят весьма странно – летают туда-сюда, останавливаясь в воздухе.

Вопрос, зачем выложены ролики, если НЛО на них опознаны?

И все же один ролик действительно загадочный. Впервые директор AARO показал его на недавних слушаньях в Конгрессе США. Видео было снято на Ближнем Востоке 12 июля 2022 года с борта беспилотника MQ-9 – гладкий серебристый шар пролетел над военной базой.

Кстати, по словам Киркпатрика и как отмечено на сайте AARO, 47 процентов таинственных объектов «являлись» как раз в виде шаров - диаметром от 1 до 4 метров: белых, серебристых или металлических, которые могли и неподвижно висеть, и быстро двигаться – вплоть до скорости, в два раза превышающей скорость звука. Каких-либо видимых движителей на шарах замечено не было.

Диаграмма с видами НЛО.

Дискообразных НЛО, цилиндрических и треугольных – по 2 процента. Есть и квадратные – 1 процент.

Большинство НЛО - 28,7 процентов – попадаются на высотах порядка 7 тысяч метров. Чуть ниже гражданских авиамаршрутов.

Высоты, на которых наблюдатели замечали НЛО.

AARO на сайте еще раз подтвердила: достоверных доказательств внеземной активности и внеземных технологий не обнаружено. Объекты, которые бы бросали вызов известным законам физики, не встречались.

То есть, «уфологи Пентагона» от инопланетян открещиваются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И все-таки они существуют?

Ветеран разведки, и два бывших пилота американских ВВС поклялись в Конгрессе США, что инопланетяне давно уже на Земле. На этом фоне деятельность AARO, да и NASA, которое не побрезговало подключиться к прояснению природа НЛО, выглядит бессмысленно. И не вяжется с недавними слушаньями в Конгрессе США.