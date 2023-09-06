Приветствие участникам VIII Восточного экономического форума

Председатель правительства Российской Федерации М. В. Мишустин

Приветствую вас на Восточном экономическом форуме – важном деловом событии, ставшем за время его проведения узнаваемым в мире.

Сегодня в действующих геополитических условиях, когда происходит разворот наших транспортных и товарных потоков на восток, выстраиваются новые логистические цепочки, кооперационные связи, роль этого макрорегиона увеличивается. И форум приобретает особое значение.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом XXI века, поставив амбициозные задачи – сформировать благоприятные условия ведения бизнеса в этих субъектах, обеспечить их инвестиционную привлекательность.

Благодаря обширному пакету мер государственной поддержки, налоговым льготам и преференциям, здесь запускаются новые производства, в том числе технологичные. Более того, сделанные уже вложения в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток не просто вернулись. Они приносят доход стране – общий объем поступлений от действия преференциальных режимов ежегодно превышает расходы на создание инфраструктуры.

Компании, которые воспользовались предоставленными им возможностями, заключили соглашений на семь с половиной триллионов рублей. Из них около половины уже вовлечены в экономику этого федерального округа. Почти три тысячи инвестиционных проектов реализуются в ключевых отраслях, и свыше шестисот предприятий введены в эксплуатацию. Там уже работают около ста двадцати тысяч человек.

Развивается и транспортно-логистическая инфраструктура, обеспечивая связанность макрорегиона по воздуху, воде и суше. Для этого запустили движение по автомобильному и железнодорожному мостовым переходам через реку Амур. Растут и провозные способности Северного морского пути, Восточного полигона железных дорог. Работает созданная по поручению президента Единая дальневосточная авиакомпания, чтобы жители могли летать в соседние регионы, а также в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь.

Главное, что за счет формирования условий для бизнеса и опережающего экономического роста повышается качество жизни наших граждан. В своих выступлениях на Восточном экономическом форуме глава государства неоднократно подчеркивал, что нужно сделать все необходимое для того, чтобы люди связывали свое будущее с этим федеральным округом и не стремились уехать отсюда.

Значительные усилия предпринимаются для решения самого насущного вопроса – жилищного, чему во многом способствует «Дальневосточная ипотека». Сегодня каждая вторая квартира покупается по этой программе. С прошлого года она стала доступна учителям и врачам. А в Приморском крае запустили пилотный проект – увеличили единовременную выплату при рождении третьего ребенка до одного миллиона рублей, который можно направить на погашение такого кредита.

Комфортная жизнь в любом населенном пункте – это еще и обустроенные общественные пространства, удобная для граждан социальная, транспортная и коммунальная инфраструктура. Во всех субъектах округа она не только модернизуется, но и строится новая.

За предыдущие годы здесь создана надежная основа, которая позволит продолжить динамичное развитие Дальнего Востока – региона с огромным экономическим потенциалом. Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества, конструктивного диалога, выстраивания прочных кооперационных связей.

Желаю всем плодотворной работы и интересных дискуссий!

Председатель правительства Российской Федерации М. В. Мишустин

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023