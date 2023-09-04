Чандраян-3 ушел в спячку Фото: REUTERS

Я спросил у GPT-4, почему индийский зонд не нашел на Луне воду.

Больше мне спросить не у кого.

Чандраян-3 ушел в спячку. Наступила лунная ночь. Батареи полностью заряжены Солнцем. Но ночью будет минус 170. У Индии нет технологий, которая позволит держать заряд батареи в таком холоде. Чандраян-3 рассчитан на работу в течение одного лунного дня. Надеются, что 22 сентября, с восходом Солнца, он проснется. Но вероятность этого ничтожна.

Луна-25, которая могла работать сколько угодно, разбилась (у нас еще в начале 1970-х луноходы просыпались без проблем – какая все-таки круть, советские инженеры). Индийская миссия по сути завершена. О том, что воду нашли, не объявлено, и это очень странно.

Версия первая: ее там нет. Ну вот ошиблись ученые. Бывает же такое?

Сначала воду обнаружили в образцах, привезенных на Землю. Потом в «лунных» (некогда выбитых с Луны) метеоритах. То и другое могли загрязнить уже на Земле. Затем вода нашлась в ходе дистанционного зондирования. Пока что эти результаты считаются железобетонно надежными. Но могли же принять линию в спектре за воду, а это на самом деле совсем другой физический процесс. Таких казусов в науке примерно миллион. На линиях спектра не написано, откуда они берутся. Это наша интерпретация, она может быть не верна.

В таком случае это крах триллионных инвестиционных программ. Под лунную воду заточено множество проектов, на которые уже тратят колоссальные деньги. Строительство обитаемой базы, заправка ракет (лунная вода – отличное топливо для ракет) прямо на месте. Все это пойдет в таком случае прахом. И дело даже не в деньгах. Человечество оказывается в тупике. Неясно, как лететь дальше в космос, на что опереться.

Версия вторая: слабые приборы Чандраян-3. В этом меня как раз и попытался убедить GPT-4. Надо сказать, нейросеть блестяще справилась с запросом.

По мнению GPT-4, индийская миссия «имеет серьезные технические ограничения в отношении инструментов и приборов». Слабые приборы могли, например, не распознать следы воды, если в точке посадки ее мало. Возможно, вода концентрируется глубоко под поверхностью. Бур Чандраяна-3 берет всего на 10 см, а реально пробурили на 8 см. Не добурились. «В целом, отсутствие обнаружения воды на Луне Чандраян-3 не означает, что ее там нет. Дальнейшие исследования и миссии на Луну помогут более точно определить наличие воды на ее поверхности», - делает оптимистичный вывод нейросеть.

Мне аж показалось, что я не к роботу, а в пресс-службу обратился. Правильный, выверенный ответ без углов и заусениц. И не через неделю, а через три секунды. Больше не буду обращаться в пресс-службы.

Индийская миссия не смогла обнаружить воду на Луне Фото: REUTERS

Версия третья. Нашли, но засекретили. Выше я говорил, что на кону стоит больше, чем все. Я понимаю: вы, читающие эти строки, живете (как и я) своими заботами. Дети в школу пошли, с деньгами туго, мало ли что еще. И вы думаете: парень, ты о чем? Лунная вода – это так важно, что ли?

Это важнее глобального потепления. Это важнее долга Америки и краха доллара. У человечества была цель. Теперь ее… нет? Космос снова враждебен. Мы заперты на Земле.

И вот представьте закрытую дверь. Все стоят у закрытой двери, мы, американцы, китайцы, индусы. И индус туда вошел. Вышел. Все такие: ну, что там? А он… молчит. Он держит паузу. Но уже знает ответ. И думает, как этим знанием лучше распорядиться.

Индия может засекретить правду в своих интересах. Хотите узнать? А что в ответ предложите? Индия может хранить паузу в интересах третьих игроков. Например, США, которые поставили на Чандраян-3 сущую безделицу, зеркальца, зато теперь получили право спрашивать, «что там». Они же теперь «партнеры проекта».

Новость о том, что Чандраян-3 не нашел воду, много чего обрушит. Новость, что нашел – много чего поднимет, но Индии хотелось бы, чтобы выросли акции именно ее компаний, пошли инвестиции именно в эту страну.

Если Индия решила поступить так, она не первая. Китай делает так же, и его даже не спрашивают ни о чем. Если Китай запускает аппарат, все знают, что основные данные останутся в Китае.

Но есть нюанс. Китай может играть в одиночку. Индия нет. Именно поэтому Китай может молчать бесконечно. И построить собственную базу. Индии придется как-то распорядиться этим знанием. Молчать бесконечно для Индии вообще не вариант.

Версия четвертая. Лунная вода – сознательный блеф. Это же сюжет каждого второго фантастического фильма. Нам говорили, что… Мы прилетели, а тут… И теперь сидим не пойми где, картошку на Марсе сажаем, никто нас не спасет и надеяться нам не на кого.

Хотя причем тут фантастика. Чем затащить человечество на Луну? Вялые, недоверчивые капиталисты. Осторожные прагматичные правительства. Надо что-то абсурдное… Но убедительное. Вода на Луне! А так бывает? Да и не такое бывает...

Но вышло так, что первыми на Южном полюсе оказались не американцы. Которые сумели бы «преподнести» («обнаружены следы воды на атомарном уровне»). Не мы (мы бы тоже сообразили, как объяснить обнаженность короля). А вот они. Индия приходит, ничего не находит, и теперь не знает, что делать.

Ей говорят: у тебя приборы плохие! Индия думает: нашей станции удалось сделать мягкую посадку. Первой. И при этом нас ругают, что мы воду не увидели. А там нету, правда, нету.

Это моя версия, если что. Потому что как минимум один прибор на Чандраян-3 (лазерный спектрограф) должен был увидеть воду. И вода – не глубоко, дорогой GPT-4, иначе ее не «обнаружили» бы с орбиты.

Посмотрим. Если Индия сделает официальное громкое заявление, правду узнаем скоро. Если не сделает, тоже узнаем в конце концов.

Вместо послесловия

Я поговорил с учеными. Очень серьезными. Они мне говорят: ты не торопись. Наука не терпит спешки. Для космоса недели - вообще ни о чем, тьфу. Индийские космонавты решили, видимо, сделать большую красивую научную публикацию. А не пресс-релиз. Тщательно все данные обработают, и хорошо опубликуют. Что ж, подождем.