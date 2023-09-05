Россия первой в мире уничтожила танк Challenger 2: Киев пустил в расход главные резервы

Красивая легенда приказала долго жить. А ведь создатели британского танка на весь мир трубили, что он стал неубиваемым после модернизации. Фото: Shutterstock

На сайте минобороны Британии утверждается, что основные английские тяжелые танки Challenger 2 никогда не несли потери от огня противника. Но стоило этим боевым машинам показаться на запорожском направлении под Работино, как одна из них превратилась в груду горящего лома. Другие же драпанули с поля боя. И красивая легенда приказала долго жить. А ведь создатели этого танка на весь мир трубили, что он стал неубиваемым после модернизации. Но российские солдаты показали, что это не так.

Причем, случай этой «утилизации» может войти в книгу рекордов Гиннесса: Россия стала первой в Европе страной, которая уничтожила хваленого бронированного британца.

И тут стоит вспомнить и Зеленского, который не так давно захлебываясь от восторга, объявил о "перемоге" - Лондон дал Киеву целых 14 штук Challenger 2. А бывший уже министр обороны Незалежной Резников даже устроил рекламное шоу, взобравшись на этот танк, обнял и начал целовать пыльную броню.

Март 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников на британском "Челленджере". Фото: YouTube

Фото: YouTube

Тут ради объективности стоит все же признать, что обновленный Challenger 2 машина серьезная и потому справедливо входит в десятку лучших танков мира. У него сильная нарезная пушка, глазастые прицелы и весьма эффективная система управления огнем. Но несмотря на довольно мощный движок, этот танк из-за большого веса (на минуточку - 62,5 тонны!) неповоротлив как разжиревший носорог. Потому лондонские военспецы почти в один голос предупреждали, что на мягких и сырых южнорусских черноземах Challenger 2 сильно рискует оплошать. По этой причине британские советники и потребовали от украинских командиров вводить Challenger 2 в бой только по сухим и твердым дорогам. Да и не высовываться на передок, дабы не получить снаряд или ракету в лоб или в бок.

Было и другое весьма «экзотичное» требование»: в каждом переданном Украине британском танке обязательно должен быть пуд взрывчатки – в случае поражения машины оставшиеся в живых члены экипажа обязательно должны взорвать ее. Чтобы никакие секреты не достались русским. Вот так украинские танкисты и идут в бой, сидя в обнимку со смертельным пудом тротила. По прихоти британцев, - смертники, да и только.

Вообще требований было немало. Например, не использовать "Челленджеры" на тех участках конфликта, где возможно наступление российской армии. Украинских танкистов, прошедших обучение на британских танках, обязали сделать все возможное для эвакуации машин с поля боя - даже под огнем противника. А лучше всего пускать в бой сразу… в сцепке с эвакуатором.

Любопытная деталь: украинский экипаж подбитого британского Challenger 2 эвакуатора не дождался и драпанул из боевого отделения, «забыв» взорвать машину.

Британский танк "Челленджер 2". Фото: Shutterstock

Ну а поскольку оберегаемые до сих пор Лондоном и Киевом как яйца Фаберже танки Challenger 2 все же пущены в распил, значит Украина ввела в бой действительно свои главные резервы. Пока они ей не особо помогли. Горят за милую душу. Остается дождаться американских танков «Абрамс», их США обещали поставить Киеву осенью. Ну а немецкие «Леопарды» уже горели и будут гореть в зоне СВО пачками.

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