HIMARS стоит как самолет, танк - как два беспилотника: Почем сегодня подбитые "Леопарды"

ДНР. Военнослужащий сухопутных войск России на Угледарском направлении на линии обороны в Волновахском районе. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Во время недавней (13 июня) встречи Владимира Путина с военными корреспондентами один из них пожаловался, что командиры и финансисты "зажимают" выплаты нашим бойцам за подбитую технику вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент признался, что для него такой сигнал стал неожиданным. И пообещал поговорить насчет этой проблемы с руководством Минобороны и разобраться. Похоже, что разобрались. И очень оперативно.

Военное ведомство проинформировало Верховного главнокомандующего вот о чем.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине более 10 тысяч российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники противника.

В 2022 году выплаты получили 7064 российских бойца, уничтожившие 11 586 единиц украинской и западной военной техники. А за пять месяцев 2023 года премии получили 3193 военнослужащих за 4415 единиц.

В этом году отличившимся бойцам выплатили:

- по 300 тысяч рублей за каждый из сбитых 45 украинских вертолетов и 71 самолет;

- по 300 тысяч — за уничтожение 15 пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS;

- по 100 тысяч — за каждую из многих сотен единиц бронетанковой техники;

- по 50 тысяч — за 1501 боевую бронемашину, 203 самоходных артиллерийских установки и 85 установок РСЗО;

- по 50 тысяч — за успешный перехват 941 ракеты, выпущенной комплексом "Точка-У", "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, а также 1211 беспилотников.

Военные моряки, уничтожившие 6 морских беспилотников, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей.

Сейчас на Запорожском и Южно-Донецком направлении оформляют выплаты бойцам, уничтожившим немецкие танки Leopard и бронемашины производства США и других стран НАТО.

В своем отчете Минобороны уточняется, что "Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует". Напомним, по 300 тысяч рублей получили российские военные за каждую из 15 уничтоженных украинских пусковых установок ТРК “Точка-У” и РСЗО Himars, а бойцы ВМФ за уничтожение украинских наводных беспилотников ВСУ, атаковавших российские военные корабли и гражданскую инфраструктуру в Крыму, получили награду по 200 тысяч рублей.

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