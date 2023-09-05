Что будет с ценами на автомобили в России: эксперты ждут резкие изменения уже в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

В августе было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей — это в 2,6 раза больше, чем в августе 2022 г. и на 15% больше, чем в июле этого года, сообщило агентство «Автостат». Лидирует российский производитель: среди марок это Lada, а среди моделей — Lada Granta.

Рост относительно прошлого года объясняется так называемым эффектом низкой базы, когда упали и поставки по импорту и собственный автопром. Однако рост продаж относительно минувшего июля стал неожиданностью и для самих аналитиков.

- В июле продажи выросли на 16% по сравнению с июнем, - напомнил, презентуя итоги августа, исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. - Это стало рекордным показателем, и объяснялось ожиданием роста цен в августе из-за увеличения утилизационного сбора. И мы полагали, что в августе будет откат покупательского интереса, но получился новый рекорд.

Высоких показателей продаж эксперты «Автостата» ожидают и в сентябре, а по итогам года прогнозируют, что число купленных новых легковушек превысит миллион. Однако есть и другие ожидания.

- В августе многие продавцы сохраняли старые цены, поскольку продавались машины, ввезенные по старому курсу доллара и до введения утилизационного сбора, - сказал KP.RU автоэксперт Игорь Моржаретто. - В сентябре уже будут продаваться машины, в цене которых будут учтены и новый валютный курс, и утилизационный сбор. Автомобили в рознице продолжат дорожать, так что в сентябре продажи, думаю, уменьшатся.

Эксперты прогнозируют, что по итогам года в России будет продано свыше миллиона новых автомобилей. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Всего за 8 месяцев было реализовано 607 тыс. новых легковых авто – это на 41% больше, чем в январе – августе 2022-го.

Прибавил и рынок подержанных авто — было продано 570 тыс штук, это на 11% выше, чем в июле.

ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МАРОК, тыс шт.

LADA 28,7

Chery 13,4

Haval 11

Geely 8,4

Changan 6,9

Omoda 6

Exeed 4,5

KIA 3

Toyota 2,6

Hyunday 2,2

ТОП-5 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

LADA Granta 16

Chery Tiggo 7 PRO Max 6,1

Haval Jolion 5,3

LADA Vesta 5,1

Omoda С5 4,6

ОТКУДА НОВЫЕ МАШИНЫ, %

Страна Авг 2022 Авг 2023

Китай 26 56

Россия 39 29

Япония 8 5

Корея 16 5

Европа 10 4

США 1 1

Вид происхождения,%

Август 2022 Август 2023

Российские марки 39% 29%

Иномарки российской сборки 35% 12%

Импорт 26% 59%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупать дорогие европейские авто стало опасно: с какими машинами возникнут проблемы у россиян

Автоэксперт Рузанов: проблемы с доступом к ПО BMW, Audi, Mercedes-Benz возникнут у владельцев новых машин (подробнее)