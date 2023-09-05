Что будет с ценами на автомобили в России: эксперты ждут резкие изменения уже в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
В августе было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей — это в 2,6 раза больше, чем в августе 2022 г. и на 15% больше, чем в июле этого года, сообщило агентство «Автостат». Лидирует российский производитель: среди марок это Lada, а среди моделей — Lada Granta.
Рост относительно прошлого года объясняется так называемым эффектом низкой базы, когда упали и поставки по импорту и собственный автопром. Однако рост продаж относительно минувшего июля стал неожиданностью и для самих аналитиков.
- В июле продажи выросли на 16% по сравнению с июнем, - напомнил, презентуя итоги августа, исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. - Это стало рекордным показателем, и объяснялось ожиданием роста цен в августе из-за увеличения утилизационного сбора. И мы полагали, что в августе будет откат покупательского интереса, но получился новый рекорд.
Высоких показателей продаж эксперты «Автостата» ожидают и в сентябре, а по итогам года прогнозируют, что число купленных новых легковушек превысит миллион. Однако есть и другие ожидания.
- В августе многие продавцы сохраняли старые цены, поскольку продавались машины, ввезенные по старому курсу доллара и до введения утилизационного сбора, - сказал KP.RU автоэксперт Игорь Моржаретто. - В сентябре уже будут продаваться машины, в цене которых будут учтены и новый валютный курс, и утилизационный сбор. Автомобили в рознице продолжат дорожать, так что в сентябре продажи, думаю, уменьшатся.
Эксперты прогнозируют, что по итогам года в России будет продано свыше миллиона новых автомобилей. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
Всего за 8 месяцев было реализовано 607 тыс. новых легковых авто – это на 41% больше, чем в январе – августе 2022-го.
Прибавил и рынок подержанных авто — было продано 570 тыс штук, это на 11% выше, чем в июле.
LADA 28,7
Chery 13,4
Haval 11
Geely 8,4
Changan 6,9
Omoda 6
Exeed 4,5
KIA 3
Toyota 2,6
Hyunday 2,2
LADA Granta 16
Chery Tiggo 7 PRO Max 6,1
Haval Jolion 5,3
LADA Vesta 5,1
Omoda С5 4,6
Страна Авг 2022 Авг 2023
Китай 26 56
Россия 39 29
Япония 8 5
Корея 16 5
Европа 10 4
США 1 1
Вид происхождения,%
Август 2022 Август 2023
Российские марки 39% 29%
Иномарки российской сборки 35% 12%
Импорт 26% 59%
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