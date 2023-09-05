Кассетные боеприпасы ВСУ убивают мирных жителей: На Западе признали правду о преступлениях Киева

Как правило кассетные «Ураганы» и «Точки У» прилетали на город дважды в день - утром и вечером Фото: Александр КОЦ

«После того, как русские ушли из Изюма, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Местные жители сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», - поведала журналистам директор по адвокации отдела вооружений западной правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.

Представитель HRW заявила, что у организации есть свидетельства о гражданских лицах, которые погибли или получили ранения от кассетных боеприпасов, запрещенных в большинстве стран мира.

Не то, чтобы это откровение западной правозащитницы стало большим открытием. Первое, с чем я сам столкнулся, приехав в Изюм из-под Киева, был обстрел кассетными реактивными снарядами системы «Ураган». Боевая часть, для понимания, содержит 30 элементов, внутри каждого из которых около 100 осколков весом 4,5 грамма для поражения техники и до 400 осколков весом 2 грамма для убийства людей.

Кассетный боезапас от ракеты системы "Ураган" Фото: Александр КОЦ

Первых раненых в полевой госпиталь привезли уже через 5 минут после начала обстрела. Российские военные собирали по улицам гражданских - помощь им оказать было больше некому. Вытаскивали осколки, зашивали конечности и рваные раны на теле…

В момент обстрела кассетными боеприпасами главное - не оказаться на улице Фото: Александр КОЦ

Как правило кассетные «Ураганы» и «Точки У» прилетали на город дважды в день - утром и вечером. Раненых с каждым разом становилось все меньше - местные приспособились к смертельному расписанию ВСУ и без нужды в опасные часы не выходили из дома. В момент обстрела кассетными боеприпасами главное - не оказаться на улице. В нашем расположении шутили: «50 раз сходить в уличный нужник - медаль За отвагу, 100 раз - орден Мужества».

Не замеченная в большой любви к России Human Rights Watch, кстати, не в первый раз указывает на откровенные преступления Киева. В январе этого года западные правозащитники опубликовали огромный отчет об использовании Украиной в том же Изюме противопехотных мин-«лепестков», запрещенных международной конвенцией, подписанной и Киевом.

Местные приспособились к смертельному расписанию ВСУ и без нужды в опасные часы не выходили Фото: Александр КОЦ

При этом, как утверждают в HRW - свыше 100 жителей Изюма и прилегающих районов рассказали, что российские военные и местные власти развешивали объявления и раздавали людям листовки, предупреждающие об опасности мин;

- Российские военные разминировали общественные места и частные участки, а некоторых пострадавших вывозили на лечение;

- Медработники сообщили, что оказали помощь примерно 50 местным жителям, получившим ранения при подрывах на противопехотных минах («лепестках»). Как минимум 5 из них были дети. В половине случаев врачам пришлось ампутировать стопы или нижние части ног.

Официальный Киев тогда все обвинения гневно отверг. Затем заявил, что изучит все данные. Ну, и замусолил тему. Тем более, США, как главные покровители Украины, не только не пожурили подшефного за военные преступления, но и поставили для ВСУ новые кассетные снаряды!

А HRW в любом случае спасибо за доказательную базу - для будущего трибунала над киевским режимом.

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