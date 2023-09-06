Как правильно расчесывать котов и собак

Анималистичный принт очень популярен в собачьей моде в этом сезоне. Фото: СОЦСЕТИ

Чесать или не чесать? Вот в чем вопрос. Об этом думает, наверное, каждый владелец собак и кошек. А еще: достаточно ли просто чесать? Кто-то выщипывает шерсть, а кто-то и вовсе бреет питомца, и вот вместо кота Тишки бегает по дому мини-лев, а шпиц превращается в умильного медвежонка.

Разбираемся со специалистами, когда и кого можно и нужно чесать, какие породы нуждаются в стрижках и зачем вообще все это нужно.

САМЫЕ «ЛИНЮЧИЕ» КОШКИ

Уход за кошками и собаками зависит от типа их шерсти. Это вам любой грумер скажет. А уж они-то на этом собаку съели.

Как подсказывают грумеры, кошки бывают трех видов.

Длинношерстные: персы и мейн-куны. Котов этой породы нужно часто вычесывать специальными гребешками для кошек и пуходерками: персов лучше раз в день, мейн-кунов хотя бы раз в неделю. Потому что шерсть у них быстро сваливается в колтуны. Не углядели вовремя - придется брить кота под ноль.

Гладкошерстные: корниш-рексы, абиссинцы, ориенталы. Они практически не линяют, потому что у них нет подшерстка. Во время линьки им помогают избавиться от лишних волос при помощи силиконовой щетки или такой же перчатки.

Среднешерстные: британцы, шотландцы, голубая русская. Они буквально «набиты» шерстью, поэтому за ней надо правильно ухаживать и вычесывать их каждый день. В помощь нужно брать специальные расчески-грабли.

- Часто люди делают ошибку и используют фурминатор (средство для удаления подшерстка и сокращения линьки), но это только навредит: он режет, а не удаляет шерсть, - объяснила «КП» грумер Светлана Караваева. - Для британцев и похожих кошек берите «грабли» и силиконовые щетки - пользы будет гораздо больше.

САМЫЕ «ШЕРСТЯНЫЕ» СОБАКИ

Собаки так же, как и кошки, по типу шерсти делятся на три вида.

Гладкошерстные: доберманы, джек-рассел-терьеры, доги, далматинцы, боксеры. Их моют, вычесывают специальной силиконовой расческой. Это можно делать и дома каждую неделю.

Длинношерстные: самоеды, лайки, хаски, дворняги, шпицы. У них двойной вид шерсти: остевой волос и подшерсток. В основном в линьку сходит подшерсток, он легко вычесывается. Самоедов, маламутов, овчарок и хаски нельзя стричь - нарушается терморегуляция. Их вычесывают хотя бы раз в месяц специальными гребнями и пуходерками, а пару раз в год во время линьки «выдувают» у грумеров компрессорами - специальными мощными фенами. Стричь можно шпицев, но тоже не коротко, потому что у них есть ген облысения, из-за этого им просто придают форму.

«Волосатые»: йорки, мальтийские болонки, ши-тцу и пудели. Не линяют, потому что у них не шерсть, а волос. Им причесывают волосы каждый день, как человеку. Можно заплетать косички, но со специальными средствами от колтунов. Можно и стричь, чтобы собака была ухоженной, делать это надо раз в полтора месяца.

- Для гладкошерстных и длинношерстных собак грумеры делают экспресс-линьку: обертывание пленкой, выдувание и вычесывание шерсти, - рассказывает Светлана Караваева. - Собаки и кошки линяют два раза год: весной «раздеваются», снимая зимнюю шерсть, летом - «одеваются». Линька есть даже у домашних питомцев, которые не ходят на улицу, - так заложено природой, срабатывают биологические часы. Избавиться от этого совсем нельзя - шерсть выпадает каждый день. Но в линьку можно снять основную массу шерсти в салоне, и тогда дома ее будет меньше.

Обратите внимание: если животное зимой выходит на улицу, стричь его нельзя - может заболеть.

Легким движением руки шпиц превращается... в панду! Фото: СОЦСЕТИ

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

- Когда шерсть выпадает сильно, она создает колтуны, от этого животное чувствует дискомфорт, - объясняет ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. - К коже не поступает кислород, и начинаются разные воспалительные процессы, там поселяются грибы и бактерии. Во время линьки, кроме прочих мер по уходу, питомцу еще дают витамины, они хорошо помогают сократить линьку. Кошкам также рекомендована паста мальт, она бывает от разных производителей. Помогает растворить шерсть, которая попадает в желудок и там капсулируется. Капсулы могут вызвать непроходимость кишечника.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ГРУМИНГ САМОМУ?

Итак, вопрос - ребром: а зачем платить грумеру? Не взять ли ту же машинку, которой стрижем муженька, да и побрить кота?

Специалисты же уточняют: да, научиться ухаживать за питомцем вы можете, но уровень будет не тот (не говоря уж о гигиене - у животного все же должны быть отдельные аксессуары):

- В интернете можно найти любую информацию, всему научиться. Даже курсы для грумеров стоят относительно недорого: от 40 тысяч рублей. Зато оборудование обойдется примерно в 200 тысяч рублей, - объясняет Светлана Караваева. - И если вы сравните салонные процедуры с домашними, разница во внешности собаки будет очевидна.

- Если у вас живет выставочная собака, то тут особенно важно соблюдать требования к стандартам породы. И такую стрижку собаковод не сможет сделать самостоятельно, - уверен Владимир Голубев.

ЦЕНА ВОПРОСА

Приспособления для груминга (в руб.)

Силиконовая щетка/перчатка - от 150

Колтунорез - от 300

Гребешок - от 300

Пуходерка - от 600

Расческа-грабли - от 650

ДРЕССИРОВКА

Приучаем к стрижкам

Многие животные все эти процедуры, мягко говоря, недолюбливают. «Потому что поздно начали!» - уверены специалисты.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует:

Приучать питомца к вычесыванию необходимо с раннего возраста. Убедитесь, что выбрали качественный инвентарь, который не будет выдергивать шерсть или ранить кожу животного. Во время процедуры обязательно следите, чтобы питомцу не было больно. Если первое расчесывание будет ассоциироваться у собаки с чем-то неприятным, она вряд ли захочет это снова повторять.

Начинайте вычесывать питомца постепенно: сначала выделите 3 - 5 минут, затем 5 - 10 и больше. Таким образом вы дойдете до оптимального времени, которого хватит, чтобы полностью его вычесать.

Если животное вырывается и хочет уйти, не позволяйте ему это делать самостоятельно. Успокойте его и отпустите сами. Питомец (особенно это актуально для собак) должен понимать, что именно вы его отпустили, а не он сам убежал от вас.

Во время процедур хвалите и подбадривайте своего любимца, а в конце в награду за спокойное поведение дайте вкусняшку: так питомец постепенно начнет воспринимать уход за шерстью как приятную процедуру.

Не позволяйте кусать ваши руки, попробуйте занять животное любимой игрушкой или лакомством. Пока оно будет занято, вы можете спокойно заниматься шерстью.

Если не справляетесь сами, просите помочь кого-то из членов семьи. Пусть они отвлекают внимание питомца, подбадривают его, угощают лакомствами, пока вы делаете свое дело.