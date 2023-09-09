Фото: Steven J. KAZLOWSKI/Global Look Press

На околонаучных сайтах - сенсация. Блогеры раскопали невероятную историю: ровно 60 лет назад, в разгар Карибского кризиса, в 1963 году, советские ученые осуществили дерзкий даже по нашим временам проект. Спрятали военную базу внутри айсберга в Антарктиде... Но правда ли это?

Захватить «Восток»

История в пересказе блогеров такова. В 1957 году Советы построили в глубине ледового материка станцию «Восток», которая не давала американцам покоя. Станция располагалась у магнитного полюса. Это позволяло нашим военным точно направлять движение подводных лодок по всему миру. Ведь тогда главным средством навигации на лодках был обычный магнитный компас. Чтобы на борту он хорошо работал, надо исправлять его показания в зависимости от состояния магнитного поля. Именно станция «Восток» обеспечивала такие данные.

Американцы решили захватить «Восток». Ведь если на наших станциях работали ученые, то у американцев это были, по сути, военные базы. И штаб командования у них располагался прямо на Южном полюсе, на станции «Амундсен - Скотт». Штурмовать «Восток» хотели оттуда и с берега, с базы Мак-Мердо.

Помешать им было нечем: СССР тогда не имел авианосцев. Поэтому в авианосец решили превратить... айсберг. Строить решили так, чтобы со стороны никто не заподозрил.

Антарктическая станция «Восток» построена в 1957 году. Фото: Фотохроника ТАСС

Лед плавили потоками горячего воздуха

Осенью (в Антарктиде это начало весны. - Ред.) 1963 го выбрали громадную, надежную глыбу. Корабли и военные самолеты завезли оборудование. Потоками горячего воздуха в глубине айсберга выплавляли гигантские полости. Там должны были встать подводные лодки, расположиться казармы, пункт командования, склады с оружием.

Американцы заметили активность Советов, но поздно...

Одновременно разворачивались известные события у Кубы: СССР скрыто доставил ракеты на остров. Начались переговоры. На советскую станцию «Мирный» прибыл командующий антарктической группировкой США контр-адмирал Джеймс Риди. Договорились, что отныне Антарктида - территория, свободная от военных. Базу в айсберге свернули. «Ледяной кулак» (именно так назывался советский проект) сделал свое дело, погрозил Америке и - растаял, как тают рано или поздно все айсберги.

Расположение Антарктической станции «Восток». Фото: Wikimedia Commons

НИИ не помнят такого объекта

История уж слишком невероятная. «КП» решила ее проверить. Но никто из экспертов говорить об этом открыто не захотел - только анонимно. В итоге получились две «горки аргументов» - одна, как водится, за, а другая против. Удобнее начать с «Против».

«Против»

Айсберг быстро растает или расколется. Строить что-то серьезное внутри него бессмысленно.

Такой «непотопляемый авианосец» неуправляем. Ледяная гора плывет куда хочет, технологий направлять ее в нужную сторону нет до сих пор.

Вызывает сомнение сама идея о том, что станция «Восток», будучи у магнитного полюса, в состоянии направлять движение подлодок. Для этого нужна полноценная модель магнитного поля, а ее в одной точке не получишь.

В НИИ, которые якобы разрабатывали технологии для подледного бурения, не припомнят такого проекта.

За

США в самом деле могли рваться к магнитному полюсу, чтобы взорвать там атомную бомбу. Тогда считалось, что силовые линии магнитного поля сами доставят разрушительную энергию в нужную точку (потом эта гипотеза оказалась неверной). Если так, советская станция «Восток» им мешала.

Контр-адмирал Джеймс Риди в самом деле посетил «Мирный» в 1964 году. Недавно скончавшийся пентагоновец остается суперсекретной фигурой: в сети даже нет его биографии. Нам удалось узнать, что он принял командование прямо на Южном полюсе в 1962 году, операцию назвали «Глубокая заморозка».

ЦРУ недавно рассекретило записку тех лет. Из нее следует, что Штаты подозревали СССР в военной активности на научных станциях и были уверены, что Советы готовят что-то скрытное.

В те же годы Штаты принялись создавать базы в толще льдов, похожие на «Ледяной кулак». Видимо, идея витала в воздухе. Так, известно о проекте «Ледяной червь» в Гренландии. Цель - построить подо льдом сеть мобильных стартовых площадок для ядерных ракет. Одну базу даже построили, но теперь она заброшена.

Что на самом деле?

Как было на самом деле, сказать трудно. В те годы рождалось много проектов, которые сегодня кажутся фантастическими. Например, поворот северных сибирских рек на юг для орошения пустынь. Или подземная лодка «Боевой крот», которая рыла себе тоннель в грунте. «Крот», по замыслу создателей, мог бы разрушать вражеские пункты управления, коммуникации или пробраться в тыл противника и высадить там десант. Может, и «Ледяной кулак» из этой серии?

Если что-то знаете о «Ледяном кулаке», пишите нам по адресу evgeniy.arsyuhin@phkp.ru. Мы с радостью продолжим расследование.

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