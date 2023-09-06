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Общество6 сентября 2023 9:19

Участковый спас из горящего дома слепую пенсионерку в Иркутской области

Министр МВД России Владимир Колокольцев наградил храброго сотрудника полиции, который первым пришел на помощь жителям горящего дома
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Участковый спас из горящего дома слепую пенсионерку.

Участковый спас из горящего дома слепую пенсионерку.

Фото: Кадр видео

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Усть-Кутский» Иркутской области лейтенанта полиции Ялчына Гаджиева ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ялчын в два часа ночи возвращался с дежурства. Проезжая по улице Ломоносова города Усть-Кута, он заметил, как пламя охватило крышу деревянного дома. Офицер попросил прохожих звонить по номеру 112, а сам бросился в огонь.

Сотрудник полиции начал стучать в двери коммуналки, будить жильцов и выводить их из помещений. В этот момент к нему обратился один из жителей дома и сообщил, что в одной из квартир находится слабовидящая 75-летняя женщина.

Ялчын Гаджиев не смог открыть дверь, после чего разбил оконное стекло и проник в комнату, где среди дыма нашел пожилую женщину в беспомощном состоянии, взял ее под руки и повел к выходу. В этот момент подоспели сотрудники МЧС России, которые помогли ее эвакуировать через оконный проем.

Благодаря грамотным и решительным действиям лейтенанта полиции Ялчына Гаджиева женщина была спасена.

Спасатель: Наши люди