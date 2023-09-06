Участковый спас из горящего дома слепую пенсионерку в Иркутской области

Участковый спас из горящего дома слепую пенсионерку. Фото: Кадр видео

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Усть-Кутский» Иркутской области лейтенанта полиции Ялчына Гаджиева ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ялчын в два часа ночи возвращался с дежурства. Проезжая по улице Ломоносова города Усть-Кута, он заметил, как пламя охватило крышу деревянного дома. Офицер попросил прохожих звонить по номеру 112, а сам бросился в огонь.

Сотрудник полиции начал стучать в двери коммуналки, будить жильцов и выводить их из помещений. В этот момент к нему обратился один из жителей дома и сообщил, что в одной из квартир находится слабовидящая 75-летняя женщина.

Ялчын Гаджиев не смог открыть дверь, после чего разбил оконное стекло и проник в комнату, где среди дыма нашел пожилую женщину в беспомощном состоянии, взял ее под руки и повел к выходу. В этот момент подоспели сотрудники МЧС России, которые помогли ее эвакуировать через оконный проем.

Благодаря грамотным и решительным действиям лейтенанта полиции Ялчына Гаджиева женщина была спасена.