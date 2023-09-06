Чем закончилась атака медведей на Freedom Finance Тимура Турлова?

Фото: Иван Игнатов

Это был первый случай выхода на американскую биржу инвесткомпании из региона постсоветских стран (головной офис компании находится в Алматы). За эти годы рост акций FRHC (тикер компании) составил около 600%, и на днях мы увидели новые исторические максимумы по бумагам — более $100, а соответственно и по капитализации, которая превышает $6 млрд.

За счет чего Тимуру Турлову, основателю и CEO Freedom Holding, удалось вывести свою компанию на такой уровень и что придало такое мощное ускорение росту акций в августе?

• Публичная компания. Freedom Holding Corp. является эмитентом на крупнейшей технологической площадке NASDAQ. Выйти на американскую биржу не так-то просто, Freedom тщательно готовился к листингу — около четырех лет. Компании, выпускающие свои акции на фондовый рынок, становятся публичными и должны открыто отчитываться перед своими акционерами, проходить проверки американского регулятора, а также у аудиторов. Это важно понимать для разбора дальнейшей ситуации с атакой на акции брокера.

• 15 лет. Турлов основал компанию почти 15 лет назад, за это время «Фридом» из брокера в РФ и Казахстане вырос до международного холдинга с 370 тыс. клиентов, работает в 16 странах. Отметим, что в 2022 году российские активы были проданы (одному из топ-менеджеров), сам Тимур Турлов получил гражданство Казахстана (где он со свой семьей жил последние десять лет) — весь фокус сместился в Казахстан, где и раньше был главный офис холдинга, и на расширение Freedom Holding Corp. в других странах мира.

Компания за эти годы превратилась в финтех-экосистему (это банк с цифровыми продуктами, брокер, работающий по международному праву и дающий доступ к мировым рынкам, а также страховая компания и тд). Кроме важного места в экономике и финансовой системе Казахстана, «Фридом» занимает активную социальную позицию, вкладывается в экологические проекты, планирует создание 5G-оператора, поддерживает юношеский футбол и развитие шахмат в стране.

Годы идут, «Фридом» продолжает свой рост, причем в не самые простые времена для финансовых рынков. Согласно последнему годовому отчету FRHC (за 2023 фискальный год, с 1 апреля 2022-го по 1 апреля 2023) холдинг заработал $795,7 млн выручки, что на $105,9 млн (+15%) больше выручки 2022 фискального года. Процентный доход вырос до $294,7 млн (+142%). Чистая прибыль составила $205,6 млн.

• Атака Hindenburg Recearch. 15 августа эксперты Hindenburg опубликовали обзор, в котором обвинили Freedom Holding в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки и рискованных операциях со средствами клиентов. Hindenburg — известный шорт-селлер. Так называют компании, специализирующихся на публикации отчётов о проблемах в разных бизнесах и пытающиеся заработать на короткой продаже их акций («шорт»).

Главным утверждением отчета Hindenburg было то, что Freedom «открыто насмехается» над антироссийскими санкциями, правилами KYC (Know Your Customer, процедура «знай своего клиента») и AML (Anti-Money Laundering, борьба с отмыванием денег). Во-первых, как оказалось, эти обвинения базировались на словах неназванных бывших сотрудников компании, которые не могут считаться достоверными и показывают слабое понимание того, как работают санкционные режимы.

Во-вторых, показать ложность и безосновательность этого заявления «Фридому» было просто. За две недели до атаки Hindenburg холдинг как раз выпустил годовой отчет с заключением независимых юристов и аудитора (из «большой четверки»), который очень подробно и долго проверял все процедуры и операции в брокере. Заключение этого аудитора есть в отчете на сайте американского регулятора, в котором указывается, что в холдинге установлены высокие стандарты контроля за соблюдением санкций ЕС, Великобритании и США. Как в любой международной финансовой компании, во Freedom было некоторое количество клиентов, попавших под санкции, но компания четко отслеживала их и обслуживала исключительно в рамках сворачивания операций с ними. Публичной международной компании с акциями на NASDAQ и присутствием в нескольких странах мира подобные риски не нужны.

В-третьих, что касается процедуры «знай своего клиента», аудиторы показали, что во Freedom Holding есть обширные процедуры контроля соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и экономических санкций, включая ежедневный мониторинг клиентов на предмет санкций и проверку индивидуальных финансовых транзакций.

Руководство компании в лице Турлова также пояснило все моменты, указало на данные из своего отчета, которые опровергали заявления «расследователей». Некоторые факты, которые преподносились как шокирующие, как оказалось, давно были известны и рынку, и акционерам. Так, например, Турлов не единожды сам рассказывал, что он попал под санкции украинских властей («Фридом» ушел в 2022 году с рынков в Украине и России) в связи с тем, что на тот момент являлся владельцем российской финансовой компании.

Тимур Турлов также опроверг обвинения Hindenburg в том, что он сохраняет контроль над российским бизнесом после его продажи в 2022 году: «Ни я, ни другие акционеры или члены топ-менеджмента FRHC его не контролируем». Отметим, что сделка была одобрена ЦБ РФ и эти активы перешли к Максиму Повалишину.

Hindenburg Research также писал о том, что Freedom Holdings фальсифицировала отчеты о выручке. И это тоже не соответствуют действительности, так как аудитор провел полное тестирование клиентов инвесткомпании на предмет их существования, а сам Freedom — на предмет получения всех отраженных ею доходов.

Кроме того, аналитики казахстанского издания Kursiv совместно с юристами проанализировали обвинения Hindenburg и отчет аудитора Freedom и сделали вывод, что претензии к бизнесу компании и антисанкционным процедурам были основаны лишь на заявлении бывшего сотрудника и опубликованы для того, чтобы заработать на «шортах» в акциях компании. «Отчет Hindenburg является отчетом спекулянта, играющего на понижение, и был подготовлен с целью навредить репутации FRHC», — говорится в заключении.

• Реакция акций. «Шортисты», конечно, надеялись в ответ на свой отчет получить панику в акциях Freedom, а также привлечь внимание регуляторов к компании. В «портфеле» Hindenburg есть несколько десятков кейсов, когда это действительно удавалось. Однако в случае с Freedom все сработало наоборот. Отчет, заявления компании и аудит подтвердили репутацию FRHC и фундаментально сильные показатели брокера, в итоге панику поднять не получилось. Цена акций пошла вверх, а те, кто бумагу «шортил», были вынуждены закрывать свои шорт-позиции (фиксировать свои потери, которые, по оценкам экспертов могли составить несколько млн долларов) и своим спросом вызвали еще больший рост котировок. Игра на понижение в акциях «Фридома» была проиграна «медведями».

В итоге бумаги холдинга после атаки поднимались выше $101 за акцию, а капитализация превышала $6 млрд, что говорит о вере инвесторов и рынка в компанию. Август оказался непростым, но в тоже время продуктивным для холдинга – несмотря на трудности Freedom справился с давлением, а бумаги показали фундаментальную силу.