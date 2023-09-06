Только 5% россиян считают, что все сбежавшие из страны заслуживают второго шанса

Однако большинство россиян считают, что сбежавшим прощенья нет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Захар Прилепин дал большое интервью KP.RU прямо с больничной койки. Известный писатель заявил, что большинству убежавших стоит дать шанс, ведь мы же русские – добрый и щедрый народ, умеем прощать и своих не бросаем. Однако, как оказалось, такое мнение разделяет только малая часть россиян, свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Лишь 5% участников исследования заявили, что каждый человек заслуживает второй шанс, поэтому и к сбежавшим соотечественникам надо быть добрее, люди могли испугаться, запутаться, но если они передумают, пусть возвращаются.

А вот 18% считают, что второго шанса достойны лишь те, кто раскаивается в своем поведении, кто осознал ошибку и готов извиниться, взять на себя ответственность.

«Если человек взял паузу, молчал и думал - это одно. А если он склонял по-всякому свою Родину, пусть даже не думает возвращаться», - говорит респондент.

«Если человек переосмыслил свои поступки, понял, что его прежние мысли не имеют ничего общего с тем, что происходит. Почему после этого не снять с него клеймо врага? Все не без греха», - кивает другой.

Однако большинство россиян все же оказались довольно категоричными: 59% уверены, что предателям второй шанс не положен, нет им больше доверия.

«Предал один раз, предаст и второй раз. Нет доверия к таким!» - говорит участник опроса.

«Предатели - это враги народа!» - гневно утверждает другой.

Однако нашлись и те, кто считает, что не имеет права судить других, ведь у всех свои жизненные принципы, воспитание, разные политические взгляды и разные жизненные обстоятельства, поэтому нельзя быть категоричным и вешать на всех ярлыки. 17% уверены, что люди должны жить, как хотят и где хотят, не нужно всех подгонять под одну гребенку и чего-то ожидать от окружающих. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,6 тысячи человек.