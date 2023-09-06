Лежит на полу, лицо опухшее: Алексей Панин выступил с признанием после дебоша в борделе

Алексей Панин снова попал в скандал Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Алексей Панин с помятым лицом объяснился за дебош в эстонском борделе. Актер лежал на полу, его лицо опухло. Судя по всему, ему не очень хорошо. Он толком не мог открыть глаза и еле говорил.

Алексей Панин снова попал в скандал. Артист устроил дебош в Эстонии. Он заявился в публичный дом в поисках спиртного. Ночью пьяный актер проник в один из номеров борделя. Когда клиенты стали прогонять непрошеного гостя, Панин их обматерил их, стал бить посуду и едва не подрался с оппонентами. В итоге постояльцы вызвали полицию. Алексея увезли в вытрезвитель.

"В Эстонии у них здесь нельзя выпить. Выпить можно только в каких-то барах, которые работают допоздна, либо в публичных домах. Я туда приехал не за сексом, я приехал просто выпить... Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель", - рассказывал Алексей накануне.

А спустя сутки он опять вышел на связь. Актер лежал на полу. В качестве подушки у него была майка. Мужчина заверил, что вся шумиха вокруг его имени раздута и ничего страшного не произошло.

"Ребятки, не успел проснуться, а в прессе куча информации - полиция, депортация… Все вранье, абсолютная неправда! Был маленький инцидент с полицией, даже дела уголовного нет. Проблема не стоит выеденного яйца. Очень смешно, потому что столько людей позвонили. Даже не знаю, что отвечать", - еле пробормотал 45-летний дебошир.