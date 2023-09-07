Памфилова начала работу с минуты молчания в память о погибших в СВО членов ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфлова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
- Ряд наших коллег - кто по повестке, кто добровольно - ушли на фронт, никто не «откосил», никто не сбежал. Все очень достойно служат.
К сожалению, некоторые наши коллеги погибли, погибли геройски…
Этими словами председатель Центризбиркома России предварила в четверг, 7 сентября, свой доклад, посвящённый голосованию на выборах 10 сентября.
- Они могли быть вместе с нами, проводить эту кампанию, - о погибших коллегах Элла Александровна говорила тепло, проникновенно. - Но они так понимали свой долг перед страной, поступили так, как диктовала им совесть.
В едином дне голосования в предстоящее воскресенье впервые будут участвовать избиратели
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
- Запланировано свыше 4 тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах Российской Федерации, - сообщила глава ЦИК, - в том числе в 21 -м регионе - прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - депутатов законодательных органов власти.
Будет замещено более 34 тысяч мандатов.
- На членов избиркомов четырех новых регионов оказывают огромное давление Служба безопасности Украины (СБУ) и подведомственные ей структуры.
Из соображений безопасности мы не публикуем данные о членах комиссий. Хотя, хочу сказать честно, это не мешает каждый день им получать страшные угрозы.
(СБУ, «Миротворец» «осуществляют это каждый день. Когда все перечисляется - полное ФИО, состав семьи…»)
- Постоянно шантажирующие сообщения присылаются нашим членам комиссий. Это люди, которые много пережили за восемь лет. Они крепкие.
Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день.
По открытым источникам наблюдается усиление интенсивности информационного давления в социальных сетях с зарубежных IP-адресов именно с начала подготовки к единому дню голосования.
КСТАТИ
Элла Памфилова заявила, что дистанционно хотят проголосовать более 1,2 миллиона избирателей.