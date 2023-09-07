British American Tobacco уходит из России: Что будет с Kent и другими марками их сигарет?

Производитель сигарет, британская компания «БАТ» (British American Tobacco) в четверг объявила о продаже бизнеса в России и Беларуси. Фото: Shutterstock

Крупнейший мировой производитель сигарет, британская компания «БАТ» (British American Tobacco) в четверг объявила о продаже бизнеса в России и Беларуси. Сделка уже заключена.

- Покупателем стал консорциум российских инвесторов и местного менеджмента «БАТ Россия», - сообщили kp.ru в пресс-службе компании «БАТ Россия». - Этот консорциум после завершения всех необходимых процедур будет в полном объеме владеть бизнесом «БАТ» в России и Беларуси. Новая структура по окончании бизнес-трансфера будет называться группой компаний ITMS (International Tobacco Marketing Services Group).

В компании также отметили, что «на протяжении всего процесса передачи бизнеса, равно как и после него, основными приоритетами нового собственника является непрерывность всех бизнес-процессов, обеспечение занятости всех сотрудников и выполнение инвестиционного плана, согласованного с правительственной подкомиссией».

А что же будет с популярными марками сигарет, которые выпускала компания - Kent, Dunhill, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява»?

Они останутся на российском рынке.

- Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса, - сообщили в «БАТ Россия». - Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами.

По поводу качества тоже беспокоиться не стоит.

- БАТ оставляет в России свое оборудование и технологии, остается и штат сотрудников, работавших по стандартам БАТ, за год после введения санкций в связи с началом СВО отлажены пути доставки табака и других необходимых компонентов, так что потребитель изменений не почувствует, - сказал kp.ru источник в табачной отрасли.

О начале сворачивании бизнеса в России британский концерн заговорил еще год назад. Но тогда речь шла не о физическом уходе, а о прекращении инвестиций. К слову, всего за годы работы в России компания инвестировала $1 млрд. Численность российских сотрудников оценивалась в 2,5 тыс. чел.

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