Бывшая невеста Бориса Корчевникова прервала молчание и раскрыла печальную правду

Телеведущий Борис Корчевников Фото: соцсети

Борис Корчевников построил блестящую карьеру на телевидении. Он ведет очень душевные передачи, где гости доверяют ему самое сокровенное. Сам ведущий тоже делится личным. Он не раз признавался, что мечтает о крепкой семье и детях. Вот только пока 41-летний Борис одинок. Недавно бывшая невеста Анна Одегова раскрыла печальную правду об отношениях Корчевникова с женщинами.

Когда-то Борис Корчевников был счастлив с моделью Анной Одеговой. Они познакомились во время учебы в МГУ. Молодые люди стали встречаться. Но так и не поженились из-за того, что мама жениха не приняла потенциальную невестку.

"Она не дает ему ни с кем встречаться даже сейчас", - считает бывшая невеста Корчевникова. По словам модели, женщина сильно ревновала сына к ней.

Напомним, в прошлом у Бориса были продолжительные отношения с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Они познакомились в церкви, куда ходили на службы, и встречались около восьми лет. Пара даже попросила благословения у батюшки, чтобы обвенчаться, но в итоге молодые люди расстались. Ходят слухи, что они все же успели пожениться, а потом развелись.

Друг Корчевникова, телеведущий Владимир Березин, рассказывал: "Я был на свадьбе Бориса с Сесиль, такое домашнее чаепитие. Отличная девушка - милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались. Оба - искренне верующие. Я знаю, почему они расстались, но это не моя жизнь".