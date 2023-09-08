У Северной Кореи появилась подлодка с ядерным оружием: Ким Чен Ын обратился к врагам страны

Фото: REUTERS

В известной своей закрытостью КНДР представили первую подводную лодку с тактическим ядерным оружием. Корабль под кодовым номером 841 получил название «Герой Ким Кун Ок» в честь северокорейского исторического деятеля. Как пишет Reuters, это означает не только новую эпоху в военной мощи КНДР, но и перспективу обеспечения безопасности страны с использованием передовых технологий и средств обороны.

По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, присутствовавшего на презентации подлодки, она станет одним из основных «подводных наступательных средств ВМС страны» и будет патрулировать воды между Корейским полуостровом и Японией. В дальнейшем КНДР планирует модернизировать все тяжелые субмарины и также оснастить их тактическим ядерным оружием.

– Достижение быстрого развития наших военно-морских сил – это приоритетное направление, от которого больше нельзя отступать ввиду недавних агрессивных и военных шагов наших врагов, – добавил глава КНДР, по-видимому, имея в виду Соединенные Штаты, Японию и Южную Корею.

По словам Ким Чен Ына, новая подводная лодка станет одним из основных «подводных наступательных средств ВМС страны». Фото: REUTERS

В свою очередь генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно посетовал, что военная активность Северной Кореи теперь действительно представляет «более серьезную и неотвратимую угрозу безопасности его страны, чем раньше».

Согласно отчетам аналитиков, «Герой Ким Кун Ок» является модифицированной подводной лодкой проекта 633 (по классификации НАТО «Ромео» – прим. ред), которую Северная Корея приобрела у Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны. Задняя часть ее паруса была расширена, после чего туда установили 10 пусковых труб для крылатых и баллистических ракет.

Фото: REUTERS

В настоящее время КНДР располагает примерно 20 такими дизель-электрическими подводными лодками, способными погружаться на 300 метров под воду и развивать скорость 13 узлов. Каждая из них вмещает 52 человека экипажа и может автономно плавать до 60 дней.

Фото: REUTERS

Обозреватели заметили первые признаки того, что в КНДР строится по крайней мере одна новая подводная лодка еще в 2016 году. А в 2019 году государственные СМИ официально показали, как Ким Чен Ын осматривает построенный под «его особым контролем» корабль, который планировалось использовать для выполнения тактических задач в Японском море.

Уточняется, что торжественный спуск новой подлодки на воду состоится 9 сентября, когда Северная Корея будет отмечать 75-ю годовщину со дня своего образования.

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