Нерпа с бюллетенем, собака-улыбака и песни от избиркома: как прошел первый день голосования в городах России

Под Самарой на выборы пришли с песнями

В России стартовал первый день голосования. Всего их будет три. В 21 регионе выбирают губернаторов, в других проходят довыборы в Госдуму или же голосование за местных депутатов. Пока избиркомы подводят первые итоги по явке, мы собрали самые яркие и забавные моменты первого дня голосования в городах России.

ГОЛОСОВАТЬ ТАК С ПЕСНЕЙ

В Самарской области выбирают губернатора. Причем с песнями и плясками. В Новокуйбышевске на избирательный участок в местном ДК заявился народных хор при полном параде – в праздничных костюмах. Сразу после для всех желающих и нежелающих хор исполнил несколько песен из своего репертуара.

А здесь в костюмы облачились сами члены комиссии. Фото: избирком

Национальные костюмы были и на избирательных участках в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Только на этот раз их надели члены избиркома. Колорита добавили творческие коллективы, которые исполнили народные песни – «Смуглянку», «Ой, мамочка», «Виновата ли я».

Дед Мороз и Снегурочка тоже наведались на участок. Фото: Единая Россия-Псков

Наряжались и в других регионах. В Пскове голосовать пришли Дед Мороз и Снегурочка - как только не растаяли! В Химках посетители участка радовались, когда увидели как в дверь заходит огромный Чебурашка. В Красногорске на выборы заявились сотрудники усадьбы «Знаменское-Губайлово» - в костюмах императорских придворных.

В Подмосковье гражданский долг пришел отдать чебурашка

В Иркутске на участке была замечена байкальская нерпа. Конечно, не настоящая, а человек в ростовом костюме самого знаменитого байкальского обитателя.

Нерпа тоже отдала свой голос. Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами

А в Красноярске бюллетень получал белый медведь. Он зашел в кабинку, а потом опустил документ в электронную урну для голосования.

- Сегодня отличная погода и важный день для нашего сибирского региона. Я пришел поддержать наш край и свою большую страну, - объявил он журналистам.

А в Красноярске голосовал белый медведь. Фото: избирком

РАСПИСАЛИСЬ - ПРОГОЛОСОВАЛИ

Александр и Арина Шалаевы проголосовали прямо во время свадьбы. Благо, идти никуда не нужно было: достали телефоны, сделали пару кликов – и продолжили праздновать.

Молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе. Фото: Кира Мишкина

- Мы решили поучаствовать в выборах, несмотря на столь праздничный для нас день, потому что это важно для нас и для нашей будущей семьи, - объяснил молодой супруг.

А эти молодожены пришли голосовать после торжественной регистрации. Фото: избирком

Владимир и Наталья Бобарыкины из Новосибирской области тоже решили проголосовать в день свадьбы, но по старинке – молодожены пришли на избирательный участок прямо из ЗАГСа.

УЛЫБКА ДО УШЕЙ

На выборы приходят не только люди. Самого милого посетителя избирательного участка заметили в Самаре. Правда, голосовать этому довольному псу нельзя, но он и без этого счастлив. Кажется, даже счастливее хозяина.

Собака была даже довольнее хозяина. Фото: избирком

В НОВЫХ РЕГИОНАХ РЕКОРДНАЯ ЯВКА

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выбирают депутатов народного совета и советов городских округов. По данным на 8 сентября, явка на выборах составляет от 30 до 46% в разных регионах. Поспособствовал этому досрочный этап голосования, который стартовал до основного (8-10 сентября). Этот этап был нужен, чтобы выборы прошли в безопасности. Люди могли проголосовать в больницах, школах и даже во дворах, а к некоторым представители избиркомов приходили домой.

В Геническе Херсонской области к одному из избирательных участков выстроилась очередь. Кто-то стоял 15 минут, а кто-то и все 40, но никого это не напугало.

На участок девушка приехала верхом на коне

В городке Скадовске, что тоже в Херсонской области, местная жительница Анна голосовать прискакала. В прямом смысле – девушка была на коне. Анне всего 18 лет, эти выборы для нее первые и она хочет их запомнить. Именно этим девушка объяснила нестандартный выбор транспортного средства.

Продлятся выборы еще два дня и наверняка еще удивят креативностью и юмором избирателей.